Официально академический театр драмы им. В. Савина откроет новый творческий сезон 8 октября спектаклем-концертом «Место, где свет».

Программа вечера будет полностью посвящена 90-летию театра. Но 18 сентября состоится спектакль «Ромео и Джульетта», в котором народный артист Республики Коми Владимир Михайлович Кузьмин сыграет свою последнюю роль перед уходом на заслуженный отдых. Один из самых востребованных и любимых зрителями актеров театра драмы принял решение уступить дорогу молодым и дерзким.

Четверть века на сцене

Фактура, стать, рост, голос… Все было и есть в арсенале этого артиста. Неслучайно с первого появления в сыктывкарском театре 25 лет назад ему сразу же стали поручать главные роли. Жаль, что театральные кассиры не ведут статистики: c приходом Кузьмина (это случилось в 1996 году) количество сыктывкарских женщин в зале заметно увеличилось.

Интересно, что родом Владимир Кузьмин из Хабаровска. После окончания Иркутского театрального училища он сменил много театров и практически нигде не задерживался больше двух лет. Словно искал что-то… Так волею судьбы оказался в Коми и осел. В смысле остался навсегда.

За четверть века в театре драмы им сыграно несколько десятков ролей, среди которых Савел Дикой («Гроза»), Клавдий («Гамлет»), Жевакин («Женитьба»), Эфраим Кэбот («Страсти»), Паратов («Бесприданница»), Прохор («Васса Железнова», Поп в пьесе «Верую…» В. Шукшина.

«Мы с ним дважды были партнерами, – рассказывает Елена Аксеновская. – Первый раз в спектакле «Любовный роман» по пьесе Алексея Толстого «Кукушкины слезы», а второй – в спектакле «Блин-2» по одноименной пьесе Слаповского. В «Любовном романе» была моя первая большая роль сразу после окончания Колледжа искусств. Помимо Владимира Михайловича в спектакле были заняты такие маститые актеры, как Галина Микова и Петр Коледенков. Конечно, я волновалась, но никаких насмешек, никакого высокомерия от мэтров не было. Волнение растворилось сразу, как только мы начали репетировать… С Владимиром Михайловичем вообще и работать, и общаться очень комфортно и весело как на сцене, так и за кулисами. Он прекрасный собеседник с хорошим чувством юмора. С ним можно поговорить на любую тему – от погоды до политики…»

В спектакле «Блин-2» играл и нынешняя звезда театра, а тогда выпускник Колледжа искусств Денис Рассыхаев. «В центре сюжета – конфликт отца и сына, вот эту пару мы как раз и играли, – вспоминает Денис. – Объездили с этим спектаклем всю республику, сыграли в общей сложности больше ста раз».

«Владимир Михайлович один из немногих актеров, кто работает с полной отдачей как на родной сцене театра, так и в любом поселковом клубе. Никогда в полноги, с холодным носом. Всегда глубоко погружаясь в роль, – продолжает Рассыхаев. – Кузьмин никогда не перетягивает одеяло на себя, наоборот, работает на партнера и справедливо ожидает того же в ответ».

Честный, открытый, без камня за пазухой, очень увлеченный своим делом человек – так говорит о своем коллеге почти вся труппа театра. Владимир Михайлович всегда приходит на репетиции подготовленным, зная о персонаже, которого ему предстоит играть, почти все. Он сам выстраивает образ, поэтому режиссерам бывает с ним непросто.

«А знаете, как он учит роли? Развешивает листочки с текстом по всей квартире. Идет умываться – читает, готовит завтрак – читает… Настоящий трудоголик», – улыбается Д. Рассыхаев. Он же рассказал случай, который, по его мнению, отлично характеризует старшего коллегу как человека стальных нервов.

– Играли мы «Дядю Ваню». Владимир Михайлович, естественно, в главной роли. На сцене в качестве декорации – огромное окно, которое вдруг падает. Слава Богу, оно было без стекла, просто проем. Эта декорация прошла сквозь артиста. Владимир Михайлович выдержал паузу и со вздохом, не выходя из образа, говорит: «Господи, в этом доме все разваливается!» Зрители, наверное, даже не поняли, что произошла какая-то накладка. Думали, что так и было задумано режиссером.

Мужчина на вес золота

Владимир Кузьмин – народный артист Республики Коми, лауреат премии Правительства Республики Коми, лауреат премии «Гордость Отечества» и премии «Зарни кодзув» имени Степана Ермолина. Он и сегодня, в свои почти 72 года, строен и красив. А в молодости, как призналась еще одна его коллега по цеху Светлана Малькова, «по нему сохли все женщины старшего и среднего возраста». «Когда мы жили в деревянном доме на первом этаже и нашему Петруше был годик (Светлана Малькова и Денис Рассыхаев – супруги – Л.В.), Владимир Михайлович каждый день, идя с репетиции домой, стучал в наше окошко, а потом заходил и протягивал сынишке мороженое. «Ему же еще нельзя, он маленький», – пыталась я протестовать. «Пусть привыкает, на Севере живет», – говорил Кузьмин. Сегодня нашему Петруше уже 20 лет, а у Владимира Михайловича трое внуков, и он очень трогательный дедушка».

«То, что Владимир Михайлович решил уйти из театра, говорит о его мужестве и профессионализме. Не каждый артист сможет уйти вовремя, в расцвете сил», – признается Д. Рассыхаев. А в целом театру в этом сезоне будет нелегко. По разным причинам уходят сразу четверо мужчин-актеров. Помимо Владимира Кузьмина еще и Анатолий Колмаков, Алексей Гридин, Владимир Калегаев.

«Ромео и Джульетта»

Этим спектаклем, напомним, в ноябре 2019 года состоялось открытие Театра юного зрителя. Несмотря на то, что пьеса Шекспира была написана в 16-м веке, в ней есть все, что нужно, чтобы «зацепить» современную молодежь: чистая любовь, преданная дружба, коварство и ханжество, благие намерения родителей, которые привели, тем не менее, к необратимой трагедии…

Зрители не увидят здесь богатых декораций и костюмов. Наряды стилизованы, а сценография весьма лаконична. Вся сцена обрамлена канатами разного диаметра, которые то и дело трансформируются то в улочки Вероны, то в шикарный бальный зал или келью монаха Лоренцо. Режиссер Юрий Попов не стал усложнять знакомство юных зрителей с шедевром эпохи Возрождения. Сюжет предельно прост и понятен.

Вопреки ожиданиям, не услышат зрители в конце спектакля и знаменитую строчку: «Нет повести печальнее на свете…». Режиссер поставил трагедию Шекспира в переводе Бориса Пастернака, а расхожая цитата – из перевода Татьяны Щепкиной-Куперник. Закончить спектакль Юрий Попов предпочел отрывком из пушкинского «Пира во время чумы» — песенкой Мери, которую в спектакле исполняет Елена Аксеновская. Чистый образ девы в белом олицетворяет любовь, побеждающую смерть.

Главные роли, как и положено, играют молодые актеры – вчерашние студенты Кристина Чернева и Иван Николайченко. Для обоих – это была первая большая работа на сцене. Владимир Кузьмин в роли синьора Капулетти на премьере играл жестко и прямолинейно. Отец Джульетты в его исполнении – тиран, ослепленный осознанием своей правоты. Искренне желая счастья своему ребенку, он косвенно становится виновником его гибели. Впрочем, 18 сентября, возможно, зрители увидят несколько иную версию. Большой артист никогда не повторяется и волен играть роль по-своему…

Лиля ВОВК.