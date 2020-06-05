Послеоперационные больные опасаются за свое здоровье

Недолечили, выписали, забыли

22 мая «Трибуна» опубликовала материал «Товарищи по несчастью». В статье рассказывалось, что, когда был введен режим пандемии, пациенты, выписанные после операций из отделения урологии республиканской больницы, не знают, что им делать и куда обращаться за продолжением лечения.

В заметке указывалось, что в редакции имеются фамилии и адреса людей, которым при выписке обещали, что лечение будет продолжено в ближайшее время, но прошло уже три месяца, а про бедолаг забыли. Они опасаются за свое здоровье и потому хотели бы получить ответы на свои вопросы через газету, поскольку в районах от них отмахиваются, а министерские телефоны молчат.

По старым шаблонам

За разъяснениями «Трибуна» обратилась в Минздрав Коми. На днях мы получили ответ за подписью и.о. министра А. Александрова. К сожалению, приходится констатировать, что, хотя предшественник нового руководителя Дмитрий Березин уволился, методы ответов на запросы газеты остались те же: сослаться на приказы и инструкции, а конкретные вопросы «не заметить».

В письме из Минздрава приводится ссылка на приказ № 491 от 31 марта 2020 года «О временном режиме функционирования учреждений здравоохранения…». Документ предписывает приостановить до особого распоряжения оказание первичной медико-санитарной помощи. Однако это не относится к пациентам с заболеваниями и состоянием, при которых неоказание помощи может привести к ухудшению здоровья.

Логично было бы предположить, что после этого последует конкретный ответ на вопрос: как поступить тем, кого выписали, не долечив? Увы, работники министерства про это упоминать не стали (не говоря уж о том, чтобы выяснить их фамилии, которые редакция была готова предоставить). Далее в ответе сообщается, что «руководителям медучреждений на местах предписано организовать медобслуживание на дому с приоритетом на пациентов с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет».

Затем следует пояснение, что наблюдение за больными с хроническими заболевания осуществляется участковыми терапевтами. Для получения медпомощи следует обращаться в лечебное учреждение и вызвать врача на дом. Он принимает решение о назначении лечения. При необходимости на дом выезжает узкий специалист — хирург, невролог, уролог. При наличии показаний пациенту назначается курс консервативной терапии на дому под контролем медработника, а при необходимости — госпитализация в стационар.

На бумаге вроде бы все правильно. А как в реальной жизни? Наша давняя читательница, сыктывкарка Алина Федоровна, которая находится в том самом «приоритетном» возрасте, рассказала, что врачи не слишком-то обращают внимание на «болячки» стариков: дескать, возраст! Выручают ее работники «скорой», которые приезжают к ней уже как к себе домой…

А люди, о которых газета писала три недели назад в материале «Товарищи по несчастью», все еще ждут, когда же их «позовут» – долечиваться…

Анатолий ПОЛЬКИН.