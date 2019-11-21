Похоже, что власти Коми, упрямо проталкивая Территориальную схему, лоббируют интересы частной фирмы – регионального оператора

«Бабло» в кубе: как делать деньги из мусора?

С большим интересом мы ознакомились с проектом документа, по которому будет осуществляться «мусорная реформа» в ближайшие десять лет на территории Республики Коми.

Представленную Территориальную схему в декабре предполагается утвердить в качестве «обязательной правовой нормы». Указанный проект будут подписывать руководители МинЖКХ и Минприроды Константин Лазарев и Роман Полшведкин. Эти должностные лица, видимо, готовы взять на себя персональную ответственность за документ, имеющий, мягко выражаясь, шаткие юридические основания. Более того, Территориальная схема противоречит даже здравому смыслу.

Системная ошибка

Объемы ТКО определены расчетным путем в кубометрах. При этом применяются нормативы, утвержденные приказом МинЖКХ от 30.12.2016 года. Для пересчета отходов в тонны применяется плотность, где один «куб» весит 200 кг. В пояснительной записке делается ссылка на то, что «ввиду отсутствия данных в 2014 году и низкой достоверности данных, представленных Росприроднадзором за 2012-2013 годы, плотность в формулах расчета принята за 200 кг/куб.м».

В итоге власти собираются утвердить объем отходов, образуемых на территории Коми – 531 тысячу тонн (получается, что в пересчете на душу населения наша республика – «чемпион по отходам» среди соседних регионов).

Конечно, если мусор не взвешивать, можно «нарисовать» любые объемы. Но там, где есть весовое оборудование, цифры получаются совсем другие. Так, в Усинске, где установлены весы для ТКО, средний вес одного кубометра отходов составил 89 кг. Если эту цифру взять за средний показатель, то 823 тысяч жителей Коми в год «произведут» всего 116 тысяч тонн отходов. То есть в 2,2 раза меньше, чем «нарисовали» разработчики «мусорной» программы.

На наш взгляд, предлагаемые правительством Коми расчеты не соответствуют требованиям Правил коммерческого учета (утверждены постановлением Правительства России № 505).

Где полигоны?

Для накопления отходов в 2019 году определено 12 910 контейнерных площадок, в то же время в республиканский реестр включены только 3475 контейнерных площадок. Когда будут созданы еще 9 тысяч площадок – неизвестно. Кроме того, в реестре не указаны собственники контейнерных площадок и кто их должен обслуживать.

Но это еще не все. Пунктом 90 Основ ценообразования при обращении с ТКО предусмотрено включение стоимости контейнеров, уборки мест погрузки отходов в тариф за мусор. Кроме того, Президент России Владимир Путин 15 мая 2019 г. на медиа-форуме ОНФ сообщил, что принято решение о передаче региональным операторам полномочий по содержанию контейнерных площадок для накопления ТКО. Об этом «Трибуна» сообщала в статье от 9 августа 2019 года «Прокуратура заявила — тариф завышен, на полигоне занимаются приписками».

Однако Минприроды Коми при разработке Территориальной схемы оставил указанные противоречия без изменений. Это позволяет управляющим компаниям ловить рыбку в «мутной воде». В Троицко-Печорском районе дошло до кризиса: «Ухтажилфонд» заявил, что с 19 ноября прекращает вывоз мусора из района из-за отсутствия площадки временного хранения ТКО.

Разделяй и выбрасывай

Введение системы раздельного сбора отходов, согласно схеме, будет внедряться аж до 2028(!) года. Причем график создания площадок для раздельного сбора ТКО не предусмотрен. В то же время, на основании статьи 12 закона об отходах, утвержден перечень из 109 наименований отходов, запрещенных к захоронению, с начала нынешнего года, в том числе стекло, бумага, картон, упаковка и тара из полиэтилена. Как будут выполняться требования законодательства?

В схеме указывается, что основную массу ТКО (до 40% или 215 тыс. тонн) составляет упаковка, которая представляет из себя ценное вторичное сырье. Известно, что существуют коммерческие структуры, занятые в сфере обращения с вторсырьем, причем возврат сырья, по данным статистики, составляет 5-7% от общего объема образования мусора. В Республике Коми это составляет 38 тысяч тонн.

В той же Ухте прием отходов и вторсырья осуществляют ООО «Шротт», ИП «Меликсян», ООО «МВР-Экология», «ЭлиС», а ртутьсодержащие отходы – пожарные в Яреге, при этом сдатчикам отходов производится оплата. Отсюда вывод — раздельный сбор экономически выгоден. Но тут возникает вопрос: почему «Ухтажилфонд» не заключает со сборщиками договоры как с официальными операторами по раздельному сбору ТКО?

Ларчик открывается просто: согласно пункту 4.6 Правил № 302 при раздельном накоплении ТКО размер платы определяется законодательством России. Доходы, полученные от продажи вторичных отходов, исключаются из необходимой валовой выручки — так гласит пункт 11 Методических указаний ФАС России. Поэтому «главный мусорщик» не заинтересован заключать сделки с операторами раздельного сбора ТКО. Кроме того, МинЖКХ, утверждая производственную программу на 2019 год региональному оператору, объем вторсырья в 38 тыс. тонн не убрал из общего объема образования ТКО и таким образом на 5-7% завысил тариф на услугу по обращению с отходами.

Остановитесь, пока не поздно!

На заседании Госсовета Коми 8 ноября заместитель руководителя МинЖКХ Анна Тюрнина заявила, что работа регионального оператора оценивается как удовлетворительная. По ее словам, главным критерием оценки является уровень собираемости платежей, причем регоператор стремится этот показатель увеличить.

При таком подходе регоператор может вообще ничего не делать. Ему достаточно просто собирать деньги. Но тогда все разговоры о «мусорной реформе», которая якобы принесет благо населению, – лишь прикрытие. Истинная цель – фискальная, то есть сбор платежей. Причем не в пользу государства, а в интересах частной коммерческой фирмы, которой является ООО «Ухтажилфонд».

Территориальную схему еще не поздно скорректировать. Не дожидаясь будущих скандалов, массовых протестов населения, а возможно, и громких уголовных дел.

Уважаемые господа чиновники и бизнесмены, не говорите потом, что вас не предупреждали.

Владимир ИВАНОВ, Людмила СТАЦЕНКО,

члены Координационного совета управдомов г. Ухты.

Валерий ТОРЛОПОВ, эксперт Комитета спасения Печоры.