Вчера, 21 апреля, и.о. председателя правительства, министр экономического развития и промышленности Коми Эльмира Ахмеева избавилась наконец как от приставки «и.о.», так и от должности министра. Государственный Совет республики утвердил ее первым вице-премьером. По умолчанию исполнение обязанностей премьера продолжит сам губернатор Владимир Уйба.

Главу кабмина искали три месяца

Э. Ахмеева, будучи с ноября 2020 года министром экономического развития, была назначена зампредом кабинета 24 июля 2021-го, после того как республику покинула Ирина Бахтина. Эта женщина оказалась на редкость сообразительной, быстро оценила плачевную ситуацию в Коми и уже через восемь месяцев собрала чемоданы. Правда, она все же успела набросать кое-какие планы, реализовывать которые, как подразумевалось, будет уже вице-премьер Игорь Булатов.

Напомним, что г-на Булатова, молодого и не слишком удачливого бизнесмена из Москвы, на эту должность протаскивал лично Владимир Уйба. Хотя даже сервильные депутаты Госсовета сильно сомневались, что Булатов потянет. Увы, они оказались правы. В кабинете министров вице-премьер, похоже, просто отбывал номер и показал себя никудышным управленцем. В середине декабря прошлого года он ушел в отпуск с ясно просматривавшейся последующей отставкой, которая через месяц и состоялась.

С момента этого выхода в отпуск лямку правительственного воза окончательно начала тянуть Э. Ахмеева, и было ясно, что именно ее кандидатуру внесет глава после отставки правительства 17 января. Так и случилось – хотя для этого почему-то понадобилось аж три месяца.

Претендентка очень довольна

– И как вы сами оцениваете свою работу за все это время? – строго спросили претендентку депутаты Илья Богданов (КПРФ) и Геннадий Мошегов (ЛДПР).

– За полтора года нам удалось привлечь около 12 миллиардов федеральных средств и инструментов развития, – бодро рапортовала Ахмеева. – В 2021 году по сравнению с 2020-м в экономику региона вложено на 75 процентов больше инвестиций – 2,9 миллиарда против 1,6 миллиарда, и часть из них заработает уже к концу нынешнего года. Нами разработан план по диверсификации экономики, включающий 50 проектов, семь из которых уже работает, принеся 300 рабочих мест.

Но на самом деле, призналась кандидат, 70 процентов ее рабочего времени занимают вопросы транспорта, прежде всего авиационного и автомобильного. Поставленные задачи по развитию малого и среднего бизнеса даже перевыполнены, считает она. А Региональный фонд поддержки промышленности вообще показывает чудеса: будучи докапитализирован чуть более чем на 500 миллионов рублей, он сумел привлечь 1 миллиард частных инвестиций с 200 рабочими местами.

– За полтора года наш фонд в рейтинге аналогичных по стране поднялся с 54-го на 11-е место, а в десятке, чтоб вы понимали, – Татарстан, Калуга, Москва, Подмосковье и тому подобные. В курируемых мною профессиональных ведомствах все работает, как часы, – горделиво подчеркнула Эльмира Ахмеева.

Она заручилась поддержкой 23 депутатов. Трое были против, двое воздержались. Причем, скорее всего, они были против или воздерживались из принципа, а не из-за недостатка симпатий к г-же Ахмеевой. Тем более что выбора у депутатов не было, а формирование правительства и без того сильно затянулось.

Прямо из ЗАГСа – в Питер

Вслед за Э. Ахмеевой депутаты утвердили бывшего руководителя Управления ЗАГС РК Марину Каракчиеву представителем республики в Северо-Западном федеральном округе. Пост стал вакантным после того, как занимавший его с 2017 года бывший мэр Сыктывкара Валерий Козлов был без объяснения причин уволен Владимиром Уйбой аккурат перед Новым годом – 30 декабря. Это, кстати, одна из самых неприятных особенностей кадровой политики нынешнего губернатора – он часто отправляет своих чиновников «в никуда», тем самым наживая себе влиятельных врагов среди местной элиты.

Теперь Госсовету, по идее, осталось утвердить лишь министра финансов и самого председателя кабинета министров. Пока считается, что обязанности последнего исполняет сам глава – поскольку формально законодательство республики не ограничивает его во времени для внесения в парламент какой-либо другой кандидатуры.

Валерий ЧЕКАЛОВ.