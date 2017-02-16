Приемных детей возвращают в детдом, ссылаясь на бедность

В Коми уменьшается число приемных семей, отмечают парламентарии республики. Если в 2015-м таких было 1930, то в 2016-м их осталось 1843.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Алексей Зезегов сказал, что семьи стали возвращать детей обратно, так как им не хватает денег, они не справляются. По его словам, чаще это происходит с детьми 12-летнего возраста.

Сейчас в ведомстве рассматривают возможность выплачивать единоразовое вознаграждение приемным семьям, которые «доведут» детей до 18-летия.

Говоря об этом, А. Зезегов привел пример семей, которые усыновляют детей. Сейчас они единоразово получают 200 тысяч рублей подъемных, а при усыновлении ребенка с отклонениями психического или физического развития — 250 тысяч.

По словам депутата Госсовета Татьяны Саладиной, сейчас семьи получают в месяц 8 тысяч рублей, а содержание ребенка в детском доме обходится бюджету в 937 тысяч в год (то есть 78 тысяч в месяц). Как считает депутат, если бы выплату увеличили в два раза или хотя бы до 15 тысяч рублей в месяц, то тогда бы выросло число приемных семей, что привело бы к некой экономии бюджетных средств. Кроме того, больше бы детей получили необходимую социализацию в семьях.