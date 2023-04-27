Приковал подростка к турнику (Криминал от 28 апреля)

20 апреля в Эжве произошел вопиющий случай.

18-летний парень предъявил 13-летнему подростку претензии: тот якобы не вовремя вернул взятую в пользование электронную сигарету. Молодой человек – владелец вейпа – несколько раз ударил подростка, после чего пристегнул его наручниками к турнику. В настоящее время злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Не поделили гостью

30-летний ухтинец устранил соперника выстрелом из пневматики.

Инцидент произошел в одном из городских общежитий. 43-летний мужчина распивал спиртное со своей знакомой. Через некоторое время женщине стало скучно в его компании, и она ушла в гости в соседнюю комнату. Сосед радушно принял девушку, а вот ее спутника в свое жилье не впустил. Мужчина стал стучаться к соседу, а тот, открыв входную дверь, произвел выстрел из пневматического пистолета, ранив соседа в шею. В отношении ранее судимого «стрелка» возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Наркодилер сбил полицейского

После совершения наезда фигурант скрылся с места происшествия.

Сотрудники горотдела полиции получили сообщение о предполагаемом сбыте наркотиков и выехали на место преступления. Там они на служебном авто преградили дорогу выезжающей из леса автомашине, которой управлял 27-летний парень. Понимая, что перед ним находятся служители закона, злоумышленник резко нажал на педаль газа… Один из сотрудников увернулся, избежав столкновения с машиной. Второй в результате наезда получил тяжкий вред здоровью.

Удар ножом в спину

В селе Ыб во время застолья была убита женщина.

В частном доме во время конфликта, возникшего при совместном распитии спиртного, 44-летний фигурант ударил 35-летнюю сожительницу ножом в спину. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия. Убийца взят под стражу.

Не надо подпевать…

Эжвинец получил тяжелое ранение за то, что пытался подхватить песню.

Это случилось ночью возле бара на ул. Космонавтов, где отдыхали оба участника конфликта. Когда они подвыпили, один решил спеть, а другой, «услышав знакомую песню», стал подпевать. Певец жестами попросил второго закрыть рот, а тот возмутился. В итоге разобраться вышли на улицу. Видимо, исчерпав словесные аргументы, «певец» вынул нож и пырнул им потерпевшего в живот. Судом ему назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Трупы на пепелище

В Ижемском районе обнаружены тела трех человек.

Ночью 27 апреля в пожарно-спасательную службу района поступило сообщение о возгорании частного дома и хозяйственных построек в деревне Большое Галово. На момент прибытия первого пожарного расчета строения были полностью охвачены огнем. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих погибших. К утру пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 106 кв.м. В тушении пожара были задействованы 15 огнеборцев. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.