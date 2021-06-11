7 июня в Объячево торжественно (с красной ленточкой!) презентовали новый объект этнотуристического маршрута по историческим и культурным местам села «Тропою предков».

Аллея появилась здесь стараниями руководителя сельского поселения Андрея Тенькова. А ее идею, как признался сам сельский «голова» корреспонденту «Трибуны», он подсмотрел год назад в небольшом городке Мичуринск.

– В 2019 году наш район отмечал 90-летие, и глава республики (в то время им был Сергей Гапликов) подарил нам 20 миллионов рублей. Вот с этих денег нам и перепало, – рассказал Андрей Алексеевич.

Финансовый подарок от республики потратили на благоустройство района и обустройство общественных пространств. Привели в порядок главную площадь райцентра, аллею у Дворца культуры. Снесли старое здание школы и оборудовали там современную спортплощадку. Но остался еще свободный уголок с деревьями, которые сажали школьники. Вот его и решили облагородить. «Скамейками и фонарями нынче никого не удивишь – это банально и неинтересно, а литературная аллея в Коми пока единственная», – не без гордости сообщил А. Теньков.



Глава поселения рассказал о своем плане руководству района и, получив «добро», сам же взялся за его реализацию. Нашел фирму в Питере, которая изготавливает бюсты знаменитостей. (Оказалось, что дело это отнюдь не дешевое, каждый бюст обошелся в 200 тысяч рублей). Из литераторов, грубо говоря, взяли всех, кто был: Пушкина, Лермонтова, Есенина, Некрасова, Маяковского и Твардовского. Монументы под них делали уже местные строители.

– Ох, и наслушался я критики в свой адрес, пока все это организовывал, – не стал скрывать Андрей Алексеевич. – Поначалу говорили, что лучше бы деньги на ремонт дорог потратили. Спрашивали, зачем там Маяковский, его, мол, уже и в школе не особенно изучают. С буквами на постаментах тоже была проблема. Не успели открыть аллею, как некоторые великовозрастные детки несколько буковок уже отковыряли…Но все это мелочи. В будущем решили сделать на всех постаментах единые таблички. А люди… Когда 7 июня состоялось открытие аллеи, все были рады, всем понравилось. Теперь здесь можно проводить открытые уроки, литературные встречи. Плюс эстетика, история.

После того, как алая лента была перерезана, к микрофону устремились местные любители поэзии, коих оказалось совсем немало. Поначалу, отдавая должное «солнцу русской поэзии», сельчане читали стихи Пушкина, но очень скоро перешли на стихи других любимых авторов и, конечно же, стихи собственного сочинения.

По просьбам жителей и главы района Елены Нестерюк в ближайшие годы решено удлинить аллею и добавить к классикам русской литературы бюсты мастеров пера Республики Коми. Возможно, к реализации этого проекта присоединятся Союз писателей и Союз художников Республики Коми, которые, как выяснилось, ничего не знали о том, что готовится в Объячево.

На вопрос, что еще в его планах, Андрей Теньков лишь вздохнул: «День главы сельского поселения – такая колгота: убрать, нарядить, переправа, борщевик…». Между тем на этом посту Андрей Алексеевич уже 12 лет. А на селе ведь хорошо видно: кто как и для кого работает.

Лиля ВОВК.