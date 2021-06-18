Ровно 40 лет назад произошло уникальное для Коми событие: ученик сыктывкарской школы № 1 Юра Екишев привез серебряную медаль с престижной международной математической олимпиады, проходившей в Вашингтоне.

«Герой былых времен» сейчас вновь в центре внимания, правда, по другому поводу. Недавно его объявили государственным преступником…

Сельский вундеркинд

В июне 1981 года Юру Екишева встречали в аэропорту с транспарантами и плакатами. Причем встречали аж целых три дня. Дело в том, что рейс несколько раз откладывался (сначала из Вашингтона, потом из Москвы). Друзья и знакомые караулили по очереди, спали на лавках. А потом были восторженные материалы в республиканских СМИ. Ведь успех на престижной математической олимпиаде в Америке – это был показатель уровня общего образования в периферийном регионе.

Кстати, с тех времен ни в сборную СССР, ни в сборную России по математике школьников из Коми больше не приглашали. Да и у самой сборной страны уже не те позиции в мире. Высокие места на математических олимпиадах теперь чаще других занимают смышленые ребята из Китая, Южной Кореи и США. Есть подозрение, что в их состав могли затесаться и бывшие россияне, поскольку тенденция «утечки мозгов» из страны затронула уже и школы. Этим фактом в свое время возмущался даже Владимир Путин.

«Золотой» парень

Юрий Екишев закончил школу с золотой медалью. После триумфа на международной олимпиаде выпускник получил предложение от Сыктывкарского госуниверситета без экзаменов поступить на физико-математический факультет. Причем обещали зачислить сразу на второй курс. Но Юрий отказался – амбициозный вундеркинд решил покорять Москву.

Его без экзаменов зачислили на престижный механико-математический факультет МГУ. Правда, через два года он по семейным обстоятельствам перевелся в Сыктывкарский госуниверситет. Учился там на одни «пятерки», получил «красный диплом», затем стажировался в Ленинградском госуниверситете, до 1989 года работал преподавателем в СГУ.

Ушел в писатели

Дальше в судьбе Юрия Екишева произошел крутой вираж. Молодой ученый вдруг занялся писательским ремеслом, и не без успеха. Его произведения номинировались на разные премии, в том числе и на «Малого Букера».

Но до получения премий дело так и не дошло. Лишь в 2002 году у Юрия Екишева вышла первая отдельная книга «О любви от третьего лица». Однако эта книга так и не стала значимым литературным событием. Кроме того, были публикации в толстых российских журналах с положительными рецензиями.

Однако литературной славы Екишев не добился. Многие коллеги по перу относились к нему, мягко говоря, прохладно. Одни считали его прозу слишком «заумной», другие – чересчур «идеологизированной». В общем, в столичной литтусовке автор из Коми так и не прижился.

«Все равно обваляют»

В 90-е годы Юрий с отцом построили в родном селе Вотча храм (позднее Стефано-Афанасьевский монастырь) в память о своем погибшем друге – барде Викторе Вайкуме. Занимался подготовкой и изданием православной литературы на коми и русском языках.

Но известность к Юрию Екишеву все же пришла, правда, неоднозначная – бунтарская. В «нулевые» годы он начал организовывать протестные акции в Сыктывкаре с таким примерно посылом: «За все хорошее против всего плохого». После протестных акций его нередко забирали в кутузку. Однако самому Екишеву такая «движуха», похоже, нравилась.

Протестные акции в Сыктывкаре часто проходили возле Вечного огня, перед их началом он обычно заходил в здание по соседству – в Дом печати, чтобы пообщаться с представителями СМИ. Но в качестве бунтаря местные журналисты всерьез его не воспринимали и даже подшучивали: «Оделся бы поплоше, все равно обваляют, когда за ноги будут тащить…»

15 лет «строгача»

Со временем местная бунтарская площадка Юрию показалась маловатой. Он вновь, уже окончательно, перебрался в столицу, где начал открыто выступать против нынешних российских властей, за что неоднократно оказывался в местах не столь отдаленных, правда, на небольшие сроки. Его угораздило «попасть на срок» даже за размещение какого-то рисунка в социальных сетях.

11 июня этого года в жизни Юрия Екишева произошел еще один крутой поворот. 2-й Западный окружной военный суд (Москва) признал его виновным в создании террористической организации. Срок наказания – 15 лет колонии строгого режима.

Сергей МОРОХИН.