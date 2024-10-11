В Коми уже шестой год идет «мусорная реформа». Хотя «идет» – это громко сказано, она даже не пробуксовывает, а с самого начала зашла в тупик. Это видно и на примере Сыктывдинского района, где прямо сейчас развиваются драматические события…

Жители сел Пажга и Лэзым, поселка Мандач и других населенных пунктов Сыктывдинского района в течение сентября-октября собирали подписи в защиту своей территории от обустройства мусоросортировочного комплекса (МСК). При этом, что удивительно, о новой стройке никто официально не объявлял.

Затевают недоброе

Основные события стали развиваться с июня этого года. Сперва пошел слушок о том, что в пяти километрах от села власти затевают что-то недоброе. Затем это «недоброе» материализовалось в объявлении общественных слушаний, назначенных на 30 сентября. Тема – изменение назначения категории земельного участка в специальную зону. Что означает: в этой зоне впоследствии возможно строительство мусоросортировочного комплекса.

Чиновники просто поставили сельчан перед фактом: ведется какая-то определенная работа, будут что-то строить – и точка!

Козырное место

Исходя из логистики, район Пажги – это действительно перспективное место для переработки и захоронения мусора. Через село проходит трасса Сыктывкар – Киров, поэтому удобно вывозить отходы со всех южных муниципалитетов Коми. Словом, не место, а «конфетка». А раз власти темнят по поводу своих планов и перспектив, не желают разговаривать с людьми, значит, так оно и есть – хотят сделать Пажгу «мусорной столицей» юга Коми. Поэтому вполне естественно, что сельчане возмутились.

Возмущение удвоилось, когда потенциальный инвестор мусорного проекта предложил местным депутатам осмотреть аналогичный МСК в Подмосковье. То есть процесс уже запущен?

Больная тема

«Стоп кран» сорван! На сегодняшний день в социальных сетях создана группа, в которую уже входят несколько сотен возмущенных граждан. Пока все ограничивается интернетом, но кто знает, что будет завтра. Возмущения могут перекинуться и на улицу.

В последние годы власти очень болезненно реагируют на любую общественную активность. Всем еще памятен Шиес, когда чиновникам и мусорным олигархам, грубо использовавшим административный ресурс, так и не удалось организовать свалку московского мусора на границе Коми с Архангельской областью. Были громкие скандалы и не менее громкие отставки.

Второго Шиеса никому не надо, поэтому последовала ожидаемая реакция. Первым делом были перенесены общественные слушания – с 30 сентября на 30 октября. Во-вторых, в срочном порядке в минувшее воскресенье в Пажге была организована встреча главы администрации Сыктывдинского района Любови Дорониной и руководителя Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерины Киселевич с местными жителями.

По словам участника встречи, местного жителя Александра Пиягина, люди хотели получить четкий и ясный ответ: для каких целей понадобилось менять категорию земельного участка? Если не для обустройства МСК, то для чего?

К чему была такая секретность?

Каких-то острых выпадов на встрече в целом удалось избежать. Ведь Екатерина Киселевич сразу заявила: после проведения геологических и геодезических изысканий выяснилось, что участок в районе Пажги не подходит для возведения мусоросортировочного комплекса. Вроде все ясно, можно расходиться.

В таком случае к чему была такая избыточная секретность? Почему бы сразу не открыть все карты и не баламутить общественность? Екатерина Киселевич пояснила, причем не очень уверенно: информация о том, что Пажга не годится для размещения МСК, была размещена в публичном пространстве. Однако министр так и не указала – где именно.

Что же теперь обсуждать на слушаниях 30 октября? Вроде как на них будет официально объявлено, что никто не собирается завозить мусор в Пажгу. Но все равно вопросы остаются. Уже после встречи 8 октября появилась информация о регистрации того самого скандального земельного участка под Пажгой в качестве объекта недвижимости: кадастровая стоимость – 31310708,57 рублей, виды разрешенного использования – специальная деятельность. Как это следует понимать? Этот вопрос жители Пажги обязательно зададут 30 октября.

Время тает

Любовь Доронина сообщила, что в Сыктывдинском районе теоретически три участка пригодны под обустройство МСК, то есть работа будет продолжена, а из конфликта в Пажге будут вынесены уроки. Но с большой вероятностью можно предположить, что конфликты снова возникнут. Причина – в запущенной инфраструктуре. У нас мало даже относительно хороших дорог, а там, где они есть, находятся населенные пункты. И куда в таком случае везти огромное количество отходов? Головоломка не из простых.

Глава Коми Владимир Уйба дал задание руководителям муниципалитетов проработать вопросы, касающиеся возможного размещения МСК. То есть решение этой мусорной проблемы может затянуться на неопределенное время. Точнее сказать, его уже почти нет – придется все делать в авральном режиме.

Напомним, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году сортировку 100 процентов твердых коммунальных отходов и захоронение минимум половины из них. Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Два года – в пустоту

Итак, вопрос обустройства МСК в Коми снова вышел на публичный уровень. Такое в последний раз было в конце 2022 года. Тогда все закончилось скандалом. В декабре на встрече с жителями Эжвы и Сыктывкара Владимир Уйба заявил, что вопрос с мусоросортировочным комплексом под Эжвой закрыт, МСК будет перенесен (правда, неизвестно куда).

Но участникам той памятной встречи одного заявления от главы оказалось мало. Они потребовали извинений за то, что он ранее назвал экоактивистов «экологическим мусором». В ответ Владимир Уйба призвал всех расходиться по домам и смотреть финал чемпионата мира по футболу. Встреча закончилась криками «Позор!»

Кстати, прокуратура в словах хозяина Желтого дома не нашла крамолы: мол, фраза «экологический мусор» относилась к неопределенному кругу лиц, а значит, ни к кому конкретно. Хотя в свое время губернатор Архангельской области Игорь Смирнов также «неопределенный круг» лиц из числа экоактивистов, выступивших против обустройства незаконной свалки на Шиесе, обозвал «шелупонью» и был отправлен в отставку. Впрочем, «шелупонь» стала лишь поводом, поскольку губернатор из-за своих управленческих промахов к тому времени стал токсичной политической фигурой.

Фактически за два года власти Коми в вопросе размещения МСК не продвинулись ни на шаг. Очевидно, что этот процесс затянулся до неприличия. Складывается впечатление, что мусорной темой чиновники не хотят или не могут заниматься всерьез. Отсюда – имитация какой-то деятельности. Но как долго это может продолжаться и что же все-таки делать с мусором?

Главная причина –кризис доверия

Минприроды Коми почему-то даже не рассматривает опыт советского прошлого, когда был налажен и десятилетиями работал механизм сбора той же стеклотары, бумаги, ветоши, металлолома. В цивилизованных странах уже давно занимаются сбором пластика и различной упаковки для дальнейшей переработки. Почему бы и нам не пойти уже проторенным путем, а не ломиться в «закрытые двери» и строить планы по обустройству опасных мусорных полигонов?

Когда пресловутая «мусорная реформа» только началась, предлагалось неотсортированный мусор просто сжигать или закапывать. Теперь предлагается его частично сортировать. Но люди сомневаются в том, что будет хотя бы даже минимальная сортировка. Они опасаются, что вместо современного МСК, соответствующего экологическим стандартам, им придется жить рядом с огромной свалкой.

Даже вполне разумные инициативы чиновников сегодня наталкиваются на глухое сопротивление со стороны населения. Чтобы продвигать столь неоднозначные проекты, как МСК, республиканская власть должна быть компетентной и авторитетной в глазах общественности. А этого, к сожалению, нет.

Сергей МОРОХИН.