На прошлой неделе весьма скромно, даже по нынешним меркам, Инта отметила свое 70-летие. Конечно, были гости, торжественное собрание с концертом и даже салют, но в целом особо праздничного настроения у интинцев не наблюдалось.

Сегодня в городе проживают 19,3 тысячи человек. И это не только те, кому некуда ехать. Многие интинцы искренне любят свой город и не собираются отсюда уезжать. Они помнят о его былой славе, но живут сегодняшним днем. Что будет завтра – не загадывают, ведь столько уже всего было обещано…

Покупателей не найти

В Инте могут возобновить добычу угля. Глава Коми Владимир Уйба объявил об этом в своем инвестиционном послании летом 2024 года. Казалось бы, шахтерам можно ликовать: «Дождались!». Однако даже интинские дети знают, что сегодня легче построить новую шахту, чем восстановить затопленные. Уголь в Инте есть, и хватит его минимум лет на 30 промышленной отработки. Но кто его будет покупать? За последние 10 лет местные власти так и не смогли найти заинтересованные компании, которые бы вложили средства в «Интауголь».

Свое мнение о том, насколько реален перезапуск компании, недавно в журнале «Добывающая промышленность» высказал общественный представитель Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Коми Роман Полшведкин (кстати, бывший глава Минприроды РК). В Инте залегает только высокосерный и высокозольный (25-38%) энергетический уголь, который не выдерживает конкуренции с коксующимся углем Кузбасса и Хакасии, напомнил он. В нынешних условиях топливо с такими характеристиками вряд ли найдет своего потребителя. Кроме того, вывозить уголь из удаленного региона невыгодно из-за действующей тарифной политики РЖД.

В данный момент просматриваемых крупных потребителей интинского угля нет. Основной потребитель – Череповецкая ГРЭС – перешел на газ. И сам город «греется» теперь газовым топливом, которое поступает из магистрального газопровода «Бованенково-Ухта».

Проблемным местом проекта возобновления добычи угля в Инте Роман Полшведкин называет также вопрос экологии. В июне 2024 года в Новокузнецке на заседании рабочей группы по анализу состояния экологической безопасности в угольной промышленности и подготовке предложений по ее улучшению при Минэнерго РФ заявили, что наибольшая опасность в части возникновения неблагоприятных явлений возникает на шахте «Интинская».

«На сегодняшний день уровень воды в шахте «Интинская» составляет менее 8 метров от поверхности земли. Ожидается, что при активных паводковых процессах вода выйдет на поверхность и подтопит жилую застройку города. К тому же наблюдается повышенная загазованность с превышением метана, а также от года к году увеличивается число провалов, что может привести к чрезвычайным ситуациям… Потенциальным инвесторам нужно существенно просчитывать все риски, связанные с провалами и загрязнением окружающей среды шахтными водами», – считает г-н Полшведкин.

«Думаю, что в условиях, когда энергетические мощности в стране переводятся на более дешевые и экологичные виды топлива (газ, биотопливо), найти потребителя для интинских углей будет крайне сложно. Тем более исходя из реалий, когда взят курс на повышение потребления природного газа внутри страны», – резюмировал он.

Вывод напрашивается сам собой: о добыче угля в Инте стоит забыть. Во всяком случае лет на 10. Пусть он останется (в лучшем случае) для будущих поколений. Тогда и технология добычи шагнет вперед, и вечная мерзлота от города отступит. Кстати, она уже отступает: климат в Приполярье меняется буквально на глазах.

Золото манит, но не «светит»

Хотя запасы этого драгметалла под Интой есть, находятся они, как известно, на территории Национального парка «Югыд ва». Со времен закрытия артели Вадима Туманова на промышленные объемы добычи золота никто с тех пор не выходил.

Нефть – это более реальная перспектива завтрашнего дня. Недавно на торги выставили нефтеносный участок Поварницкий, что находится в 45 км от Инты. Площадь участка составляет 296 квадратных км. Прогноз по извлекаемым ресурсам: нефть – 17 млн тонн, газ – 36,4 млрд кубометров. Победитель будет определен 21 ноября 2024 года.

Ставка на карбид

Возможно, экономику города спасут газовики, оленина и карбиды. Газовики уже серьезно помогают Инте. Оленеводческие хозяйства, слава богу, развиваются (хотя тоже не без проблем). Завод карбидов и ферросплавов вот-вот планируют запустить.

Во всяком случае так было заявлено представителям Минэкономразвития РФ, которые посетили Инту с рабочим визитом накануне юбилея. «В настоящее время смонтирована первая печь, которая способна производить две тысячи тонн карбида кальция. А после запуска производства планируется установить еще несколько печей, более мощных, чем первая», – объявили специалисты завода.

«Сермяжная правда»

Московские гости на празднование юбилея в городе не остались. От имени главы Коми интинцев поздравила член правительства Коми Наталья Хозяинова. На сцене Дворца культуры она под фанфары вручила врио главы Инты Григорию Николаеву картонный чек на 15 млн рублей.

«От вас зависит наше будущее», – не раз звучало в этот вечер со сцены в адрес молодых интинцев. «Наше будущее зависит от Москвы», – тихонько произнес один из сидевших в зале ветеранов, наклонившись к своему соседу. Это, пожалуй, и есть на сегодня главная «сермяжная правда».

Игорь ВОЛКОВ.