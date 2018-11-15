Профсоюзы страны бьют тревогу

Накануне Генерального Совета ФНПР, который прошел в Москве 31 октября, состоялось заседание Постоянной комиссии Генсовета ФНПР по защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Профсоюзы России поддерживают необходимость возврата досрочной пенсии северянам.

Основным вопросом стало обсуждение проекта постановления Генсовета «О задачах профсоюзов в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации». Участие в заседании комиссии приняла председатель Федерации профсоюзов Республики Коми Людмила Ляшенкова, которая является постоянным членом этой комиссии.

Напомним, что ФПРК, как и другие профсоюзы регионов Крайнего Севера, в ходе обсуждения пенсионной реформы не раз поднимала этот вопрос, говорила об этом на митингах, писала в СМИ. Ведь увеличение пенсионного возраста приведет к тому, что Север некому будет осваивать.

На заседании было принято Обращение Генерального Совета ФНПР к Правительству России и депутатам Госдумы:

«3 октября 2018 года принят федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», которым предусматривается повышение общеустановленного пенсионного возраста, в том числе для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Повышение пенсионного возраста северянам проведено без глубокого анализа ситуации с утратой трудоспособности.

Заболеваемость населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях значительно превышает среднероссийские показатели. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин почти во всех северных районах ниже среднероссийского показателя, особенно в сельской местности. Это усугубляется наличием слабо развитой социальной инфраструктуры на Севере, низким уровнем качества жизни населения.

Одним из основных и действенных стимулов для жизни и работы в этих регионах была конкурентоспособность заработной платы. Однако на сегодняшний день эта мотивационная составляющая исчезает.

Повышение пенсионного возраста для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей без учета вышеперечисленных факторов ведет к существенному оттоку населения из этих районов, что не согласуется с многочисленными заявлениями и решениями органов государственной власти о важности и необходимости комплексной и системной работы по развитию северных территорий.

На основании изложенного Генеральный Совет ФНПР обращается к Правительству Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с предложением выступить с законодательной инициативой по исключению из перечня категорий граждан, в отношении которых предусмотрено повышение пенсионного возраста, лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».