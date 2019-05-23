За 2018-й и начало 2019 года в Сосногорскую ЦРБ за оказанием медицинской помощи в связи с укусами собак обратилось 78 человек, 26 из них – дети.

Прокуратура города провела проверку исполнения администрацией района полномочий по отлову безнадзорных животных и установила, что организован он ненадлежащим образом.

Прокуратура обратилась в суд с исками в интересах 10 несовершеннолетних, пострадавших от укусов собак, о взыскании с администрации района компенсации морального вреда. Один из исков уже рассмотрен. Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 15 тыс. рублей в интересах 8-летней девочки, которую укусила безнадзорная собака на детской площадке в селе Усть-Ухта.