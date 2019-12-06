Прокурор хочет урезать пенсии чиновникам-коррупционерам

19 декабря Государственный Совет Коми рассмотрит поправки в несколько региональных законов. Они касаются вопросов пенсионного обеспечения должностных лиц.

Законопроект в республиканский парламент внес прокурор республики Сергей Бажутов. Суть прокурорской инициативы заключается в том, чтобы лишить доплат к пенсии чиновников и депутатов, которые совершили коррупционные преступления…

Сергей Бажутов считает, что необходимо дополнить республиканские законы нормой о том, что пенсионное обеспечение и пенсии за выслугу лет не будут предоставляться чиновнику или депутату, если в отношении него вступил в силу обвинительный приговор суда за преступление, совершенное во время работы на государственных и муниципальных должностях.

Предлагается внести соответствующие изменения в закон «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности». В нем перечислены следующие должности: глава Коми, председатель Госсовета и его заместители, председатели комитетов и постоянных комиссий, работающие на постоянной основе депутаты, заместители председателя правительства, руководитель администрации главы, руководители органов исполнительной власти, председатель КСП, председатель Избиркома, его заместители и секретарь, работающие на постоянной основе члены Избиркома и председатели ТИКов.

Изменения внесут и в закон, который регламентирует пенсионное обеспечение депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, которые работают на постоянной основе.

Права на пенсию за выслугу лет могут лишиться гражданские служащие республики и муниципальные служащие, если они совершат преступление во время работы в органах власти и местного самоуправления.

Законопроект будет рассмотрен 19 декабря. Примут ли его депутаты — покажет время. Ведь за последние четыре года подвергся уголовному преследованию и был осужден не один десяток высокопоставленных должностных лиц.