Прокурор запросил для Махача Азизова 10 лет тюрьмы

В Верховном суде Коми проходят слушания по уголовным делам участников организованной преступной группировки, лидером которой был Юрий Пичугин.

28 мая будет оглашен первый приговор одному из фигурантов – Махачу Азизову. Кроме участия в ОПГ, он обвиняется в убийстве сыктывкарского предпринимателя Игоря Николаева.

Махач Азизов стал первым из 20-ти активных членов группировки, кому вынесут приговор по делу ОПГ Пичугина. Помимо прочего, Азизову предъявлено обвинение в организации убийства сыктывкарского предпринимателя.

По данным следствия,

9 января 2005 года во дворе дома № 20 по улице Кирова в Сыктывкаре в сидевшего в автомобиле «Нива-Шевроле» 26-летнего предпринимателя Игоря Николаева произвели не менее шести выстрелов из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. С огнестрельными ранениями груди потерпевший был доставлен в больницу, где через месяц скончался.

Как указано в материалах уголовного дела, в 2003-2004 годах Николаев получил от предпринимателя из Нижнего Новгорода на реализацию продовольственные товары, которые не смог реализовать. Пичугину стало известно про Николаева, он дал указание своим подручным разыскать Николаева и добиться от него возврата денег. Николаева нашли и организовали ему встречу в одном из кафе столицы Коми. Николаев в присутствии участников банды Пичугина, в том числе Азизова, признал долг за полученный товар и обещал рассчитаться в кратчайшие сроки. Однако свое обещание коммерсант не выполнил. Долг перед предпринимателем из Нижнего Новгорода был погашен из казны преступной группировки – «общака». Пичугин потребовал возврата денег в «общак».

Кроме того, сыктывкарский предприниматель, владеющий сетью продовольственных магазинов и кафе «Лаунж» в центре Сыктывкара, стал передавать в общую кассу ОПГ ежемесячно крупные денежные суммы за обеспечение ему криминальной защиты со стороны группировки.

В суде прозвучало, что 19 декабря 2003 года в клубе «Шумахер», расположенном по улице Колхозной в Сыктывкаре, произошел конфликт между коммерсантом и человеком из окружения Николаева. Вмешавшийся в конфликт знакомый предпринимателя получил проникающее ножевое ранение в живот. Владелец «Лаунжа» сообщил об этом Махачу Азизову, а тот рассказал Пичугину. После чего последовало указание лидера банды убить Николаева. Исполнитель за свою «работу» получил 3000 долларов.

М. Азизов уже выступил в суде с последним словом, где попросил прощения у отца Игоря Николаева.

P.S. Сейчас в Верховном суде Коми рассматривается обвинение еще одному «пичугинцу» – двукратному чемпиону мира по каратэ Октаю Эфендиеву. Его подозревают в незаконном хранении и ношении оружия, участии в преступном сообществе, похищении человека и убийстве.