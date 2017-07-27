Пропавшие панты заражены язвой

В Воркуте исчезло пять тонн потенциально опасных оленьих рогов.

Сырье подлежало уничтожению, так как существует вероятность, что они заражены сибирской язвой. «Панты и рога все это время находились на ответственном хранении у предпринимателя, — пояснил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Коми Андрей Кабаков. — Но 12 июля стало известно, что они пропали. Мы тут же уведомили об этом МВД, ФСБ, Роспотребнадзор и соседние регионы, так как потенциальная опасность существует. Допускать риск заражения человека нельзя».

Если на рынке появится предложение о продаже пантов и рогов северных оленей, не имеющих маркировки изготовителя, специалисты просят незамедлительно информировать об этом управление Россельхознадзора и ветеринарную службу.