Прощай, оружие?

В России необходимо повысить до 21 года возраст, допустимый для приобретения любого оружия.

Тему эту активно обсуждают сегодня законодатели всех уровней в связи с трагедией, случившейся в казанской гимназии № 175 11 мая. Стрелку, который на законных основаниях купил охотничье гладкоствольное ружье Hatsan escort PS, а затем хладнокровно убил девять человек и ранил еще более 20-ти, напомним, всего 19 лет. Следует также усовершенствовать систему выдачи справок и проверок в психоневрологических диспансерах, так как сейчас граждане могут получить необходимые документы для приобретения оружия в интернете или даже на улице.