В селе Ижма 29 сентября состоялся митинг в защиту национального парка «Югыд ва», где руководство республики хотело разрешить добычу золота. Полиция посчитала, что митинг проведен незаконно, в Ижемский суд был подан иск.



Судебная тяжба между полицией района и организаторами митинга растянулась на четыре месяца. Организаторы в ходе слушаний доказывали, что митинг проведен строго по закону Республики Коми, который разрешает проведение мероприятия, если на нем присутствует до ста участников и митинг проводится в специально отведенных местах, так называемых гайд-парках. Эти места определены правительством республики, и они есть в каждом городе, райцентре, поселке и селе. В том числе в Ижме.

Федеральный суд признал митинг законным, но полиция, не согласившись с таким решением, подала апелляцию в Верховный Суд РК. 13 января, рассмотрев все обстоятельства дела, Верховный суд РК оставил в силе решение Ижемского федерального суда: митинг признан законным.

Эмилия ВАСИЛЬЕВА.