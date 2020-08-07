Недавно на лентах информагентств появилось сенсационное сообщение: к концу года должна появиться Федеральная схема по обращению с отходами.

В эту схему войдут все объекты «мусорной» инфраструктуры и маршруты перемещения отходов. Сбор всех региональных данных в одном месте поможет оптимизировать логистику, локацию и мощности объектов инфраструктуры, а также контролировать местных операторов и формировать справедливый тариф.

Федеральная схема создается в рамках так называемой «мусорной реформы», которая официально стартовала 1 января 2019 года. Она была призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Все деньги – в одном кармане

В Коми реформа стартовала на два месяца раньше, чем в других регионах. За что местные чиновники были даже отмечены «наверху» как передовики и «ударники». В Москву ушел бодрый рапорт, а республика погрузилась в «мусорные» проблемы.

Предполагалось, что назначенный региональный оператор кардинально изменит существующую схему вывоза отходов. В результате должны улучшиться правила и механизмы сбора, сортирования, переработки и утилизации, а также обезвреживания ТКО. А это – полная ликвидация мест хранения и захоронения ТКО посредством текущей сортировки.

Однако в принципе ничего не поменялось: кто возил мусор, тот его и возит, как были подрядчики и субподрядчики, так они и остались. Только теперь их нанимают не управляющие компании, а региональный оператор. Проще говоря, раньше деньги шли в несколько карманов, а теперь – в один. И карман этот не государственный – частный. Неужели ради обогащения узкого круга лиц и затевалась так называемая «реформа»?

Бензин нынче дорог

Если раньше обычная семья платила «за мусор» меньше сотни рублей, то теперь многодетные стали выкладывать за то же самое чуть ли не тысячу рубликов.

Причем тариф, «нарисованный» составителями чуть ли не с потолка, зависит от «плеча вывозки». В республике, где огромные территории пустуют, мусор почему-то стали вывозить на существующие полигоны в нескольких центрах. К примеру, из отдаленного Новый Бор, расположенного почти на границе с Архангельской областью, отходы везут в Ухту чуть ли не за 700 километров!

Ничего, кроме повышения платы за мусорную услугу, эта хитроумная региональная схема не принесла. Да и сам региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд» – при такой «логистике» не может рассчитывать на особые барыши. Львиная доля затрат – это транспорт. А бензин нынче дорог – тут уже не до инвестиций. Без убытков сработать – уже неплохо…

Произвольно, «на глазок»

У региональных чиновников было время для подготовки к реформе, о которой стало известно еще в 2017 году. Для разработки Территориальной схемы требовалось изучить информацию о фактических объемах ТКО.

Однако всю эту аналитику в Коми, похоже, не сделали. В 2019 году на это обратил внимание прокурор республики: «Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми вопреки Правилам определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденным постановлением правительства России, замеры накопления ТКО не проводились, а запрашивались ежесезонно от органов местного самоуправления. При этом ни федеральным законом «Об отходах производства и потребления», ни иными нормативными правовыми актами на органы местного самоуправления не возложены полномочия по проведению необходимых замеров. Информацию об объеме отходов они направляли в министерство на основании сведений управляющих организаций либо с указанием примерного объема, то есть произвольно. В свою очередь эти недостоверные сведения способствовали завышению затрат регионального оператора на транспортирование отходов из мест их накопления, учтенных при установлении тарифа».

В итоге сейчас в расчетном предельном тарифе для регоператора перевозка составляет 87%, что делает весь проект заведомо провальным. А по факту расходы на перевозки учесть точно и вовсе нельзя, поскольку регоператор пользуется услугами операторов на местах.

Один в поле не воин

В Коми сделали ставку на «единого оператора». А это – монополия, отсутствие конкуренции.

Вопросы о том, на сколько зон необходимо было разбить территорию республики для оптимизации размещения полигонов, а также расходов на перевозку ТКО, видимо, даже не возникали. А именно от этого зависит количество региональных операторов.

В итоге при огромных расстояниях перевозки мусора в республике всего один оператор. Между тем в соседней Вологодской области их два, а площади территорий и расстояния между населенными пунктами не сравнимо меньше.

На сегодняшний день более четырех десятков населенных пунктов Коми вообще не обслуживаются регоператором. Вывозка из отдаленных мест происходит раз в две недели. Это притом, что там находятся магазины продовольственных товаров, где пищевые отходы обязаны вывозиться ежедневно летом и раз в три дня зимой. До момента погрузки ТКО ответственность за них несут собственники (те самые владельцы магазинов), которые вынуждены идти на нарушение при заключенном договоре с оператором и полной оплате по нормативу, который в десятки раз завышен.

Кто будет платить?

Второй неотъемлемой составляющей реформы является создание «Реестра собственников ТКО» на основе санитарных паспортов помещений, у которых много категорий: для МКД и ИЖС с указанием количества проживающих; для производственных предприятий; для организаций торговли и бытовых услуг; для образовательных и других организаций — список можно продолжить.

Работу по созданию «Реестра собственников ТКО» должны были провести силами проектировщиков Терсхемы или специалистами МинЖКХ, но не работниками муниципалитетов. Времени на это было достаточно — почти три года до начала реформы и более года при ее реализации.

Но реестра плательщиков среди населения нет, и перед регоператором встала задача: кому предъявлять счета за оказываемую услугу? Решение оказалось просто абсурдным: заключили договор с КЭСК («Коми энергосбытовая компания») — организацией, не обладающей статусом «платежного агента», но обладающей реестром адресов, где установлены счетчики по учету электроэнергии. Ну, а КЭСК за свои 5% от сбора приняла на себя рассылку «страшилок», в которых потребовала от ответственных за потребление электроэнергии лиц совершить «добровольный донос» о проживающих в квартирах гражданах, в том числе зарегистрированных. В результате законопослушные – донесли, остальные проигнорировали и платят за одного владельца счетчика.

Крах «мусорных генералов»

Итак, что мы имеем на сегодня? Территориальной схемы по сути нет, расчеты с подрядчиками должны проходить по завышенным объемам и «потолочным» тарифам при дефиците собираемых платежей. Долги регоператора перед подрядчиками растут. В результате началась «закачка» собственных средств владельцев регоператора. Впереди — Арбитражные суды: иски подали подрядчики Ухты, Усинска, Воркуты. Надо полагать, что руководство и владельцы регоператора ясно понимают, что МинЖКХ самоустранилось от решения их проблем. Единственный выход — бежать из «мусорного бизнеса».

При этом складывается впечатление, что ни у кого из муниципальных и региональных чиновников нет ни малейшего представления о развитии программы ликвидации полигонов, строительства предприятий сортировки и обезвреживания ТКО. На любые обращения в Минприроды и МинЖКХ по вопросу создания рабочей группы для актуализации «Территориальной схемы обращения ТКО в РК» ответ один — нецелесообразно.

Мусорная реформа в регионе зашла в тупик. Она ложится финансовым бременем на плечи собственников недвижимости. Правительству Коми надо принимать срочные меры, чтобы изменить ситуацию. Но никаких внятных предложений со стороны местных чиновников мы пока не слышали.

Александр МЕДВЕДАС, эксперт ОНФ.

Анатолий ПОЛЬКИН.