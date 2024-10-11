Группа усть-цилемских депутатов намерена инициировать внеочередное заседание муниципального Совета, дабы обсудить «нездоровую», как считают нардепы, «обстановку вокруг спорта», сложившуюся в районе. А также заслушать отчет директора местного Центра физкультуры, спорта и туризма.

«Нездоровая обстановка» в самом здоровом, по идее, бюджетном учреждении – спортивном центре – это звучит как оксюморон. Тем не менее депутаты настаивают: проблема есть, и она хроническая, то есть возникла далеко не вчера.

А непосредственным триггером для «разбора полетов» стало увольнение детского тренера-преподавателя по мини-футболу Анатолия Самарина.

Без видимых причин

Следует отметить, что футбол в этом северном районе Коми, пожалуй, второй по популярности вид спорта – после традиционных лыж. А Самарин для Усть-Цильмы – это примерно как Гвардиола для Испании. В масштабах района, конечно. То есть это лучший здесь тренер, воспитавший за долгие годы целую плеяду классных футболистов. 17 лет он отдал мини-футболу, и подготовленные им команды в последние годы уверенно занимают призовые места на различных республиканских соревнованиях.

Мини-футбол и сам-то по себе «маленький». А если говорить об отдельно взятой Республике Коми, то круг специалистов в этом виде спорта крайне узок. И все они друг друга прекрасно знают. Отзывы о тренере Самарине – самые лестные, коллеги ценят его как профессионала. Но 17 сентября он неожиданно оказался «вне игры» – за пределами спортивного центра.

Почему же «усть-цилемского Гвардиолу» скоропостижно уволили? Чтобы это выяснить, мы обратились к «первоисточнику» – руководителю центра Людмиле Поповой.

По словам Людмилы Сергеевны, она и сама удивилась. Вроде ничто не предвещало, и тут бац – заявление по собственному желанию. То есть матерый тренер ушел без видимых причин. По крайней мере, госпоже Поповой о них ничего неизвестно.

О том, что тренер ушел добровольно, сообщили нам и в районной администрации. Заворготделом Надежда Горбешко не видит никаких оснований для критики спортивного руководства. А скандал, который якобы раздувается в соцсетях, появился на пустом месте.

Или все-таки не на пустом?

Точка отсчета

– Конфликт между мной и руководителем центра возник несколько лет назад и затем нарастал, как снежный ком, – поведал «Трибуне» Анатолий Самарин.

Он считает, что роковой датой в истории усть-цилемского Центра физкультуры, спорта и туризма стало 18 октября 2017 года. В этот день трагически оборвалась жизнь 45-летнего директора центра Дмитрия Истомина. Он вместе с другом погиб на рыбалке.

Перевернутая рыбацкая лодка, образно говоря, перевернула и ситуацию в районном спорте. Это случилось после того, как Дмитрия Геннадьевича, пользовавшегося в районе непререкаемым авторитетом, сменила Людмила Сергеевна, бывшая работница детского садика. Правда, к тому времени Людмила Попова уже успела поработать главой сельского поселения «Усть-Цильма», а также в районной администрации. Говорят, ей благоволил сам Алексей Поздеев, который до 2018 года являлся главой администрации МР «Усть-Цилемский». Напомним, что г-н Поздеев был осужден по уголовному делу о должностных злоупотреблениях. Кстати, в том деле фигурировал детский садик, строившийся в селе Усть-Цильма.

О Людмиле Поповой также известно, что когда-то она увлекалась лыжами, затем посещала баскетбольную секцию. Видимо, этого оказалось вполне достаточно, чтобы назначить ее директором спортивного центра.

Как провожают

По мнению Анатолия Самарина, текучесть кадров в спортцентре началась именно после смены руководства. В результате из девяти штатных тренеров по разным видам спорта осталось всего трое.

Кроме того, юные воспитанники центра вместе с тренерами теперь стали реже участвовать в выездных соревнованиях. Начальство объясняет это нехваткой средств. Похоже, все деньги идут на ремонт спортзала. Ремонтная эпопея длится уже почти два года, все это время тренировочный процесс проходит либо на улице, под открытым небом, либо в учебных классах, где ребята «играют» в футбол «теоретически».

Кроме того, тренера возмутил и тот факт, что ему почему-то снизили учебную нагрузку. Сначала у него было 29 часов в неделю (то есть норма). Потом учебные часы сократили до 26, а по приказу директора от 16 сентября – и вовсе до 20. То есть тренер потерял бы в зарплате примерно 15-17 тысяч рублей. Что, конечно, много, особенно по сельским меркам.

Тот последний приказ Анатолий Вячеславович отказался подписывать. И тогда его вызвали к директору. Причем, по словам Самарина, это произошло во время занятий на учебном корте. Уважаемого тренера, в присутствии его юных воспитанников, в резкой форме, как мальчишку, вызвали «на ковер».

– Я, конечно, психанул, отказался идти, а потом написал заявление, – рассказал он.

То есть дело тут не только в деньгах, а еще и в отношении руководства к тем самым «физрукам», на которых, собственно, и держится сельский спорт. Они себе цену знают, а вот их начальство, похоже, не очень.

Все эти факторы и приводят к снижению спортивных результатов, считает Анатолий Вячеславович.

Продолжение следует

– Я считаю, что ситуация в спортивной жизни района далеко не благополучная и требует обсуждения на заседании муниципального Совета, – заявил «Трибуне» усть-цилемский депутат Александр Чупров. – Есть вопросы к руководству центра и по тренерским кадрам, и по финансированию. Надеюсь, что в ближайшее время мы их рассмотрим с коллегами.

Владимир СУМАРОКОВ.