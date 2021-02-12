Жителей дома № 1 квартала Южный, что в Троицко-Печорске, возмутил «новогодний» платеж. 27 января 2021 года в наших почтовых ящиках появилась еще одна квитанция, в которой указывалось, что жильцы являются должниками и обязаны выплатить по 14, 18, 20 тысяч рублей (в зависимости от площади приватизированной квартиры).

– Ничего себе заявочки! – возмутилась пожилая соседка. – От пенсии до пенсии живу, едва концы с концами свожу, и на тебе – подарочек на Новый год!

Оказалось, жильцы нашего дома попали в компанию злостных неплательщиков, которые проживают не только в нашем доме, но и в соседнем – № 3 квартала Южного, в многоквартирных домах поселка Мылва и многих других. Выяснилось, что получателем платежа является некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Республики Коми. Указано и назначение платежа: взнос на капитальный ремонт. Но у нас уже был капремонт! В 2014 году наш самый старый в райцентре дом попал в план, а в июле 2015-го ремонтные работы были завершены.

Общая сумма, собранная собственниками квартир нашего дома на момент ремонта, составила 1 миллион 934 тысячи. А всего на ремонт было потрачено 8 миллионов 623 тысячи рублей. То есть дом отремонтирован вскладчину: на средства собственников квартир, администрации района (она заплатила за жильцов, которые не приватизировали квартиру) и за счет бюджетных средств Республики Коми и Российской Федерации.

Где деньги, Зин?

Ремонт проводила фирма некоего Евгения Люфта, подрядчика наняла администрация района. Поэтому собственники квартир, которым пришли квитанции, извещающие о большой задолженности, совершенно не в курсе, куда и кому были перечислены в 2015 году собранные ими деньги.

Не скрою, новый платеж за капитальный ремонт поверг людей в шок. Пять лет (так предусмотрено в законе) мы вообще не платили за капремонт. Наступил шестой год, и мы скопом оказались в числе должников. Обидно, что тех, кто все это замутил пять лет назад, уже нет при должности: власть в районе поменялась. А хотелось бы спросить: где они вообще нашли этого Евгения Люфта, который был назван подрядчиком? А может, и конкурса настоящего не было? Зато собственники квартир есть. И пусть они платят по второму кругу.

Смотрю в квитанцию и чуть не плачу. Должна заплатить за отвратительный ремонт пятилетней давности еще 14 тысяч 303 рубля, в рассрочку. За первый квартал – 1126 рублей. Оплатить надо до 10 апреля на почте: там комиссию не берут. Спасибо, уважаемые, ублажили душу: хоть на этом сэкономим…

Наши жильцы написали коллективное заявление в прокуратуру. Пусть районный прокурор нас рассудит. И ответит, на чьей стороне правда и кто на самом деле кому и что должен.

Светлана СЕКРЕТАРЕВА, Троицко-Печорский район.