Путешественник-одиночка 26-летний сыктывкарец обошел Крым пешком

На многодневный одиночный поход Алексея Михайлусова сподвигла благая цель – помочь сестрам-сиротам.

Недавно любитель-спортсмен завершил благотворительное путешествие. За 19 дней он в одиночку пешком обошел полуостров с одной целью – привлечь внимание к двум больным сестрам из Феодосии. Четыре года назад Фериде и Эмине Кишвидиновы (тогда им было по 3 и 6 лет) в аварии потеряли родителей и стали инвалидами. За воспитание сирот взялась бабушка. Но для пенсионерки поднимать внучек, находить средства на их реабилитацию в одиночку не по силам.

В июле прошлого года Алексей Михайлусов уже был инициатором подобного благотворительного проекта. В тот раз он без остановки проплыл 59 км по Вычегде – от Корткероса до Сыктывкара. Эта акция помогла собрать средства для лечения сыктывкарских близнецов Сережи и Володи Бобровых, страдающих ДЦП. В этом году Алексей решил повторить добрую акцию уже во время отпуска.

Узнав в благотворительном фонде, кто из крымских ребят остро нуждается в помощи, он ради сестер из Феодосии отправился «в кругосветку» по полуострову. Подобных акций в Крыму еще никогда не бывало, она вызвала большой интерес у местных СМИ. За время пути о сыктывкарском спортсмене в Крыму вышло немало сюжетов на ТВ и публикаций в разных изданиях. Именно такого внимания, когда люди узнают о беде семьи и оказывают им финансовую помощь, и добивался путешественник-одиночка.

Проверка на прочность

Стартовав 7 октября из Симферополя, Алексей взял с собой только легкий (10 кг) рюкзак. В нем уместился необходимый минимум: палатка, коврик, спальный мешок, одежда, аптечка, зарядки, гаджеты, а также еда и вода в дорогу. Свой маршрут он старался максимально приблизить к побережью. Но одни территории оказались труднопроходимыми, а другие, где располагались воинские части, и вовсе закрытыми. Сыктывкарец понял: проще и надежнее идти вдоль автомобильных дорог.

Большую часть путешествия Алексей ночевал в палатках. Но такой отдых не особо позволял восстановить силы: мешали лай собак, гул машин, холодные ночи. В разных населенных пунктах Алексею помогали волонтеры, которые узнали о его проекте из новостей. Пару ночевок спортсмен провел в монастыре, останавливался в горах, у моря, на виноградниках.

Проезжающие водители не раз предлагали подбросить путешественника до населенного пункта. Но Алексей честно отказывался: «Цель – пройти полуостров именно пешком. Коль пеший маршрут, неси все тяготы сам». Зато после некоторых таких встреч люди передавали средства сестрам-сиротам.

Дома Алексей активно занимается триатлоном, но даже для подготовленного спортсмена тысяча километров – серьезное испытание. Почти каждый день на ногах появлялись мозоли, к концу пути кроссовки окончательно износились. Но за весь путь Алексей лишь однажды позволил устроить себе однодневный отдых. А полностью восстановиться смог уже в городе Саки – конечной точке маршрута.

Пройденный в тысячу километров путь был не напрасен. В крымском санатории «Северное сияние» после новостей о благотворительном путешествии Алексея девочкам и бабушке предоставили нужное лечение. Еще во время его пути одна из крымских компаний предложила купить Фериде инвалидную коляску. Бабушка выбрала нужную модель, и ее на днях должны доставить больной девочке. Но сбор средств для лечения Эмине продолжается.

Алексей Михайлусов уже вернулся домой. По его словам, следующее путешествие он, скорее всего, совершит в своем регионе: «У нас в Коми много интересных мест, к тому же суровые погодные условия – холод, снег. Попытаюсь что-то придумать. Не обязательно это будет благотворительный проект, возможно, просто экспедиция».

Наталия БЕШКАРЕВА.