Пятница, тринадцатое (Блиц от 16 мая)

В июне россиян вновь ждут четырехдневные выходные.

Как следует из постановления кабмина РФ о праздничных и выходных днях в 2025 году, 12 июня – День России – объявлен нерабочим днем. Нерабочим днем является и 13 июня (пятница) из-за переноса выходного с 23 февраля, Дня защитника Отечества (он в этом году выпал на воскресенье). Всего же в июне будет 19 рабочих дней и 11 выходных. Это будут предпоследние длинные выходные в 2025 году. Следующие ожидаются ко Дню народного единства: с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

Список потерь растет

На днях стало известно о гибели еще четырех военнослужащих из Коми.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли Вадим Кожевин, уроженец села Кипиево Ижемского района, Евгений Попов, уроженец села Помоздино, Игорь Мисюра, уроженец поселка Югыдъяг (Усть-Куломский района), Андрей Шаповалов, уроженец города Микунь.

Чиновников протестируют

С 15 мая руководящий состав чиновников будут проверять на профпригодность через обязательное психологическое тестирование.

Главный инициатор этой диагностики – врио главы Коми Ростислав Гольдштейн. Формально – процедура добровольная, однако отказ может стать решающим фактом для принятия кадрового решения. Результаты тестов будут два года храниться в сейфах администрации. С заключением, помимо г-на Гольдштейна, вправе знакомиться также председатель правительства, его заместители и руководитель администрации.

В Коми замахнулись на кукурузу

В республике проведут эксперимент по выращиванию новых кормовых культур.

Как сообщает региональный Минсельхоз, в условиях меняющегося климата удлиненные вегетационные сезоны позволяют внедрять культуры, которые ранее выращивали в более теплых регионах. Посевы новых кормовых культур (среди которых сорго-суданковые гибриды и чумиза (черный рис), просо и кукуруза) будут произведены во время общереспубликанского мероприятия «День Поля-2025», которое состоится в июле. Если эксперимент будет успешным, аграриям региона будут выданы рекомендации по внедрению этих культур в севообороты.

«Шобдi» – это «колос»

На рынке муки в Коми появился местный бренд.

В Сыктывкаре состоялось торжественное открытие мукомольной компании, созданной объединенными усилиями трех местных семей. Новое предприятие назвали «Шобдi», что с коми языка переводится как «колос». Производственные мощности компании позволяют перерабатывать до 300 тонн зерна ежемесячно, выпуская муку высшего, первого и второго сортов, а также пшеничные отруби и зерновые смеси.

До последнего солдата…

Поисковый отряд из Коми с 20 апреля по 7 мая работал в Новгородской области.

Девять сотрудников следственного управления СК РФ по Коми, сотрудники уголовного розыска, а также начальник ЭКЦ регионального МВД в составе отряда «Хранители» обнаружили останки 37 бойцов Красной армии, погибших в местах боев нескольких дивизий Северо-Западного фронта, формировавшихся в том числе из уроженцев Коми АССР. С августа 1941 года по январь 1944 года в тех местах проходили ожесточенные бои с целью прорыва блокады Ленинграда со стороны Новгорода. 7 мая на военном мемориале в городе Старая Русса состоялось их торжественное захоронение.

Началась посевная кампания

В четырех районах Коми приступили к весенне-полевым работам, в двух – к яровому севу.

Всего в республике посевные работы запланировано провести на площади 7,4 тысячи гектаров. Готовность хозяйств к началу весенне-полевых работ оценивается на уровне 96%. В Корткеросском, Сысольском, Прилузском и Усть-Куломском районах уже проводят боронование, подкормку многолетних трав, вспашку, дискование.

Брак по-коми – на площади

В День России, 12 июня, на Стефановской площади вновь состоится «Свадьба года».

Уникальное мероприятие объединит современную церемонию бракосочетания с древними традициями коми народа. Будущие молодожены смогут стать частью красочного обрядового праздника, включающего народные песни, танцы и традиционные игры коми народа. Напомним, в прошлом году в День России на Стефановской площади Сыктывкара прошла церемония бракосочетания пары из Удорского района.

Прокуратура поможет?

Жительница Сосногорска нуждается в улучшении жилищных условий.

Прокуратурой Коми установлено, что в 2010 году жилое помещение пенсионерки в селе Керки было признано непригодным для проживания. Однако после реорганизации данного сельского поселения в городское поселение Сосногорск в общую очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан пенсионерку не включили. В Сосногорский суд направлено исковое заявление о понуждении администрации района предоставить ей жилое помещение взамен признанного непригодным.

В яслях – пополнение

На ферме в Якше появились на свет еще три новорожденных лосенка.

10 мая на лосеферме Печоро-Илычского заповедника шестилетняя лосиха Милка родила малыша, его назвали Колек. А 11 мая 14-летняя лосиха Фенька родила двойню: девочкам дали имена Олека и Валека. Все лосята крепкие и здоровые. Посетить лосят можно будет через две недели после окончания отела, когда все они достаточно окрепнут и привыкнут к людям. Ранее, напомним, на ферме девятилетняя лосиха Маша родила Марфу.

Герои живут среди нас

В этом году традиционная акция «Ночь музеев» будет посвящена людям, чьи поступки меняют мир.

«Герои среди нас» – так назвали свою акцию сотрудники Национального музея РК. Посетителям предложат задуматься: кто такие герои, какой путь они проходят, во имя чего совершают подвиги? Героями можно назвать спасателей, врачей, пожарных, но ими могут стать и обычные люди, которые помогают другим в трудных ситуациях. Маленькие добрые дела способны изменить мир к лучшему. Таков посыл специальных экспозиций, встреч и мастер-классов, которые пройдут в рамках «Ночи музеев» 17 мая с 16.00 до 22.00.