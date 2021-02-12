9 февраля на заседании Минстроя Коми руководитель ведомства Игорь Кузьмичев сообщил, что все строительные работы на республиканском стадионе завершены. В ближайшее время объект будет принят в эксплуатацию, затем Минстрой передаст его Минспорту РК.

За высоким забором

Незадолго до этого события в «Трибуну» обратился постоянный читатель газеты Александр Иванович Тебеньков, страстный болельщик хоккея с мячом, который с нетерпением ждал начала чемпионата мира по бенди этой весной. И вот после того, как стало известно, что чемпионат из-за коронавируса перенесен на год, он попросил узнать, когда на лед обновленного стадиона выйдет сыктывкарский «Строитель».

Недавно наш корреспондент побывал за высоким забором, который окружает стадион. Гидом у него был Зоран Исаилович – директор сербской компании филиала ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ, которая, выиграв тендер, год назад приступила к реконструкции спортивного сооружения.

Кстати, сербская компания Энергопроект Високоградня в Коми далеко не новичок. На ее счету такие объекты, как гостиница «Авалон» и жилой комплекс «Ласточкино гнездо» в Сыктывкаре, дворец-офис «Газпром трансгаз Ухта», участие в реализации проекта «Степ» Монди СЛПК и ряд других.

Ломать – не строить

Суть реконструкции стадиона заключалась в том, чтобы на месте старых арен возвести здание в несколько этажей, к которому примыкают трибуны. Вроде бы – чего проще: ломать – не строить. Однако уже на этапе сноса старых трибун у строителей начались проблемы.

Стадион расположен в центре города, да еще и под холмом, на котором находятся старые жилые дома. Как только начались работы по устройству шпунтовой стенки (для предотвращения сползания грунта с холма), в ветхих зданиях на улице К. Маркса жильцы стали жаловаться на вибрацию. Стройку пришлось остановить, применить другой метод установки шпунтов, завезти новое оборудование, на что ушло около месяца.

«Вирусная атака»

А в марте прошлого года – новая напасть: коронавирусная инфекция. Среди строителей оказалось немало заболевших, возник дефицит работников. В республике квалифицированных строителей мало, а привезти их из-за рубежа стало невозможным – границы закрылись. К этому нужно добавить срывы сроков поставки конструкций, материалов и оборудования – некоторые заводы во время пандемии просто остановились.

На объекте работало свыше 25 субподрядных организаций, которые испытывали подобные трудности, связанные с коронавирусом, поэтому у руководства республики возникали сомнения в том, что стройка будет закончена в назначенные сроки.

В ожидании зрителей

Однако команда Зорана с трудностями справилась – на данный момент работы на объекте выполнены практически полностью. Надо только почистить снег на трибунах, и можно запускать зрителей. Основной стадион может принять 8 тысяч болельщиков. Сейчас в здании идет расстановка мебели, и уже в конце февраля строители намерены уйти с объекта.

Готово и запасное поле, где на трибунах могут разместиться 500 болельщиков. Лед залит, остается лишь нанести разметку, и можно играть в хоккей.

Анатолий ПОЛЬКИН.