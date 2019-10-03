Ради успеха переговоров глава республики пытался организовать «царскую охоту»

В конце сентября два негодяя с ружьями убили приблудного медвежонка, побиравшегося возле дач под Ухтой. Малыш так и не дождался помощи спасателей.

О гибели медвежонка стало известно, когда волонтеры из московского благотворительного Фонда защиты животных «БИМ» направлялись в аэропорт, чтобы вылететь в Ухту. В природоохранном ведомстве уже был подписан приказ об отлове животного и отправке его в Подмосковье в приют для диких животных. Увы, спасти медвежонка, последнего из семьи, не успели.

Осенью медведица с двумя медвежатами вышла к дачам ухтинцев от бескормицы в лесу. Сперва браконьеры удачно «поохотились» на мать, а потом и на самых маленьких, беззащитных.

Москвичка Елена Хмелева обратилась в правоохранительные органы и к Президенту России Владимиру Путину с требованием найти браконьеров и возбудить против них уголовное дело. Драма под Ухтой вызвала огромный резонанс. Петицию в интернете с требованием наказать виновных поддержали уже 400 тысяч россиян.

Не будите спящего медведя

Не только иностранцы, но и многие москвичи считают, что Коми – это «медвежий край» и косолапые у нас разгуливают по улицам. Это, конечно, преувеличение. Но медведей в регионе действительно хватает (сегодня, по официальным данным, около 3,5 тысячи особей). И не случайно именно эти звери стали героями многих интересных сюжетов, связанных с нашей республикой. Вспомним некоторые из них.

В начале 80-х годов первый секретарь Коми обкома КПСС Иван Морозов подарил медведя зоопарку Ловеча (болгарский город-побратим Сыктывкара). Правда, не обычного для наших северных широт бурого, а самого что ни на есть белого. Откуда он взялся в Коми, уже никто и не вспомнит. В солнечную Болгарию медведя отправили чартерным рейсом. Самолет приземлился в аэропорту Софии глубокой ночью. И тут вышла заминка с таможней, которая решила «косолапого иностранца» не выпускать из самолета до утра. Вроде ничего страшного, если не знать, что медведь был усыплен и мог проснуться в любую минуту. Вместе с ним в самолете находился и сопровождающий (руководитель одного из отделов Коми обкома), которого перспектива дожидаться рассвета в такой непредсказуемой компании явно не вдохновляла.

Ответственные коммунисты из Ловеча стали звонить дежурному в центральный комитет болгарской компартии, объяснять, что из Коми прибыл белый медведь. В ответ из телефонной трубки раздалось пожелание пойти проспаться, чтобы медведи, да к тому же еще и белые, не мерещились. Только после третьего звонка до дежурного дошло, что ситуация действительно серьезная. Если «подарок из Коми» вовремя не доставить в зоопарк, то разразится международный скандал.

Что любопытно, на медведя никаких сопроводительных документов не было. А после развала Советского Союза тем более стало не до формальностей. Так и прожил «подарок Морозова» в Болгарии три десятка лет на нелегальном положении.

Почему же Иван Морозов подарил зоопарку Ловеча именно белого медведя? Дело, видимо, в том, что еще в 1968 году после подписания в Сыктывкаре договора о сотрудничестве в области лесозаготовок на Удоре заместителю председателя Комитета болгаро-советской дружбы Наде Живковой (она входила в состав болгарской делегации) подарили двух бурых медвежат. Дарить еще одного такого же было бы уже «повторением пройденного».

Режим питания нарушать нельзя

С косолапыми связана другая трогательная история, рассказанная Александром Соколовым, долгое время возглавлявшим региональное отделение общества советско-болгарской дружбы. В Удорском районе в 1980 году шли съемки художественного фильма «Под одним небом», посвященного сотрудничеству наших стран. В главных ролях играли звезды отечественного кинематографа Наталья Фатеева и Владимир Меньшов, а также болгарские артисты Наум Шопов и Цветана Манева.

В один из летних дней, когда легковушка с артистами ехала на съемки, впереди замаячил припаркованный на обочине лесовоз. Оказалось, что водитель ждал медведицу с медвежатами. Артисты удивились: откуда, мол, тут медведи?

Через какое-то время действительно из леса вышла медведица с медвежатами. Но сама она не стала подходить близко к машине, а малыши побежали к водителю лесовоза, который заранее приготовил для них бутерброды. Но есть они их сразу не стали, а вернулись к матери, присели, как люди, на корточки и начали трапезничать. Потом вернулись за добавкой.

Водитель рассказал, что медвежье семейство давно облюбовало этот участок трассы и выходило обедать строго в определенное время. Все водители об этом знали, поэтому в бардачках держали разные вкусности для лесных друзей. Медведицу нельзя было назвать попрошайкой – просто у нее была

изувечена лапа, и без помощи людей она не смогла бы прокормить медвежат.

А финал этой истории, к сожалению, похож на упоминавшуюся выше ухтинскую — почти прирученных медведей убили браконьеры.

Гость с ружьем

Председатель правительства России Виктор Черномырдин приезжал в Коми в середине ноября 1997 года. Он провел встречи с руководством республики и директорами крупных предприятий. В частности, в Ухте обсуждались проекты по освоению бокситовых месторождений и развитию нефтегазового комплекса. Ради успеха переговоров тогдашний глава Коми Юрий Спиридонов затеял целую спецоперацию. Он распорядился организовать для Виктора Степановича такую охоту, чтобы премьер остался доволен.

Знающие люди выведали берлогу, куда на зимнюю спячку уже залег косолапый. Но случилось непредвиденное. Буквально в день приезда Черномырдина в Сыктывкар Юрий Алексеевич получил пренеприятное известие – рядом с берлогой проехал вездеход и растревожил всю округу. Но ведь охоту поздно отменять, о медведе уже знает Виктор Степанович. Что делать?

Однако Черномырдин с пониманием отнесся к тому, что с медведем «пролетели». Зато на охоте ему удалось завалить лося, а потом как следует попариться в баньке и порешать там дела.

Насколько законными являются такие развлечения – история умалчивает. Кто считал, сколько мишек и другой живности в парме в разное время завалили сановные гости?

Сергей МОРОХИН.