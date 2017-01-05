Районные власти не собираются искать хозяина заброшенного участка

Пенсионер Ва лентин Кислица, переселившись из районов Крайнего Севера, обосновался неподалеку от Сыктывкара. Уже два года он обживает большой дом в дачном обществе «Магистраль» (Корткеросский район).

…и три поросенка

Назвать это строение дачей не поворачивается язык: дом основательный, уютный, просторный, и семья Валентина Алексеевича живет здесь круглый год. Супруги воспитали четверых детей, но сейчас с ними остались только сын Иван с женой и две маленьких внучки. Места хватает всем. К радости малышей, в доме полно живности — три собаки, несколько кошек, которым тут очень вольготно. А на подворье — три поросенка, куры, перепелки…

Благодаря огороду и подсобному хозяйству на семейном столе — все свое: мясо, овощи, яйца. Супруга — Ольга Борисовна — даже хлеб сама печет.

Хозяину место в районе Лемью очень нравится: чистый снег, тишина, сосны, дышится легко. Сын и невестка на работу ездят на машине. Это не дальше, чем от Эжвы до Сыктывкара.

Дачник-неудачник

В советское время дачные участки на предприятиях раздавали всем желающим. Никаких оформлений и межеваний не требовалось. Многие взяли и… не захотели заниматься.

На участке под № 337, где находится дом Кислицы, проведено межевание. Хозяин оформил кадастровый паспорт и другие документы. А вот соседний участок – № 336 — пустой, заброшенный.

— Я бы с удовольствием выкупил этот участок или взял в аренду, — говорит Валентин Алексеевич. — Мне надо расширяться, а некуда. Для такой семьи и хозяйства десяти соток явно мало. Пытался связаться с соседом, но не нашел его…

Пытаясь отыскать соседа, он обратился в администрацию Додзи. (Теперь территория дачного общества относится к этому поселку). Удалось выяснить, что человек, получавший участок, давно уехал в Германию. И, конечно, взносы в дачное общество не платит, земля не отмежевана, кадастровый паспорт не оформлен.

— Не только мне лично и соседям, но и администрации сельского поселения было бы выгодно, чтобы у таких бесхозных участков появился хозяин. Налоги-то от них идут в местный бюджет! Но как это сделать? — рассуждает Валентин Алексеевич.

По закону землепользователь, получив участок, должен знать, что земля передается ему на условиях добросовестного распоряжения, ее надо обрабатывать. А в случае ненадлежащего использования участок может быть изъят и передан в муниципальную собственность.

«Футболят» туда-сюда

— Изъятие земли возможно только по решению суда, — комментирует ситуацию глава сельского поселения «Додзь» Елена Арихина. — Надо, чтобы Кислица написал заявление в районную администрацию. Она может подать в суд на владельца участка, который используется не по назначению. Мы не знаем, платил ли прежний хозяин налоги (нам таких сведений не дают). Тем не менее суд запросит справку об оплате налога на землю.

Кроме того, требуется предъявить акты обследования участка за три года, чтобы подтвердить — земля бесхозная, брошенная. Но поселковая администрация таких актов предъявить не может.

Раньше этими садоводческими обществами занимался муниципалитет, а с 2016 года они перешли под контроль поселения.

— Подобных брошенных участков у нас много, устроить им ревизию — дело долгое, кропотливое, — отмечает Е. Арихина. — Но вникнуть в это мы не успеваем, так как со следующего года работа «по земле» снова перейдет в ведение района. Пока нас туда-сюда «футболят», дело стоит…

А ведь если бы был порядок, в казну бы шли налоги на то же благоустройство, дороги, освещение улиц. Чья же «голова садовая» придумывает эти правила и почему так трудно их соблюдать даже законопослушным гражданам?

Однако многое тут зависит и от председателя дачного товарищества.

— В соседнем обществе «Посад» председатель работает очень активно. Она добилась того, чтобы все участки промежевали, и теперь людям легко оформить землю в собственность и получить все права, а значит, купить, завещать, продать, — отметила Елена Арихина.

Отнять нельзя…

— Так как же поступить Валентину Алексеевичу, чтобы получить брошенный участок хотя бы в аренду? — спросили мы в отделе имущественных и земельных отношений администрации Корткеросского района.

Ответ, увы, получили ошеломляющий.

— Если этот участок был в свое время оформлен в пожизненное владение, отнять его у хозяина нельзя даже через суд, — сказала Ася Коюшева. — Кстати, у нас таких участков немало. Советуем Валентину Алексеевичу самому найти хозяина в Германии.

— Но как же он его отыщет, он пенсионер, а не сыскное бюро.

— Но и мы тоже не сыскное бюро!

…Итак, круг замкнулся. Немало людей работают сегодня в организациях, связанных с земельными отношениями, и все они вроде заинтересованы в том, чтобы в этом был порядок. Но порядка нет. Как, впрочем, и особого желания властей этим заниматься.

Людмила КУДРЯШОВА.