Разделяй и выбрасывай! У чиновников Коми еще много «свежих» идей?

На прошлой неделе информагентства республики с пафосом сообщили, что в «Коми утвердили территориальную схему обращения с отходами». Приказ об этом подписал 11 декабря и.о. министра природных ресурсов Алексей Клочкин.

Перед тем, как утвердить документ, правительство имитировало общественные слушания на «тему мусора». Была даже создана рабочая группа, которая принимала предложения по корректировке терсхемы. Имитация общественной дискуссии закончилась вполне предсказуемо – ничем. Основные параметры схемы остались по сути прежними.

Ничего личного

Теперь уже ясно, что в 2018 году чиновники «рисовали» схему под конкретных ухтинских бизнесменов, чудесным образом выигравших аукцион на мусорную монополию в Коми.

Безвестная доселе фирма «ООО «Ухтажилфонд», к радости ее хозяев и аффилированных с ними лиц, получила многомиллиардные мусорные подряды. Но возникла загвоздка: фирма базируется в Ухте, а территория Коми – 416 тыс. кв. километров. Отсюда – проблема пресловутого «транспортного плеча». Гонять мусоровозы за сотни километров по бездорожью – чистое безумие. 90 процентов затрат – транспортные расходы.

Однако в Коми это безумие легло в основу территориальной схемы по обращению с ТКО. Как говорится, ничего личного, просто бизнес…

Пойдем по стрелкам…

Если в Сыктывкаре и Ухте есть возможность доставить мусор на полигон, то у множества населенных пунктов республики такой возможности нет. Из-за этого образуются несанкционированные свалки.

Напомним, в терсхему на 2021 год включены 9 полигонов ТКО и свыше 900 площадок для накопления отходов. В сущности, терсхема не претерпела изменений и в части сокращения расстояний вывозки мусора, они остались прежними. На приведенных схемах-приложениях указаны направления, а вот километры между пунктами сбора и захоронения отсутствуют.

В введении к документу отмечается, что в республике ежегодно образуется порядка 306 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, что чуть ли не вдвое меньше, чем было в предыдущей терсхеме (в 2020 году предполагалось получить 540 тысяч тонн).

Другими словами, мусора стало в два раза меньше. А если бы еще и расстояния вывозки сократились, то тариф, рассуждая логически, уменьшился бы, как минимум, вдвое. Увы, про тариф в терсхеме не говорится вовсе, хотя именно это в первую очередь интересует жителей Коми.

Будем «деструктировать»?

Чиновники сделали все, чтобы общественные слушания свелись к обсуждению только одной темы – утилизации мусора методом термодеструкции. То есть речь идет о сжигании отходов в специальных установках, которые уже окрестили «мусорными крематориями».

В Коми вряд ли найдется хоть одна деревня или село, жители которой приветствуют соседство с таким «крематорием». Но кто их спрашивает? Чиновники просто взяли карту республики и распределили «печи» по территории. Основной критерий – близость к железной дороге. Теоретически это позволит свозить сюда мусор и из других регионов («привет вам от Шиеса!»). Пока, правда, чиновники об этом даже не заикаются, но, как говорится, поживем – увидим.

Как мы будем «деструктировать» и каким воздухом дышать – вопросы, конечно, интересные. Но это дело еще нескорое. Установки по сжиганию отходов начнут тестировать не ранее 2022 года. А в следующем, 2021-м, все останется по-прежнему.

По стопам господина Лазарева

Чтобы хоть как-то «освежить» подходы нового правительства к проблеме ТКО, вице-премьер Ирина Бахтина предлагает жителям Коми активнее заниматься раздельным сбором мусора. С таким же успехом она могла бы призвать нас заниматься, например, фитнесом – потому что это хорошо и полезно. И главное, никто даже спорить не будет.

Г-жа Бахтина, которая отвечает сегодня за мусор в Коми, видимо, еще полна энтузиазма. Когда-то с таким же настроем брался за это дело и ее предшественник Константин Лазарев. Именно г-н Лазарев в составе организованной группы чиновников и был автором прежней редакции Территориальной схемы. И где он теперь, бедолага?

Анатолий ПОЛЬКИН.