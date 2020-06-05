Разница в цене жилья на севере и юге – в пять раз

Такая разная стоимость

В Коми утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилья в каждом из районов республики. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства РК.

Эта сумма будет в последующем использована для определения величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья.

Размер стоимости квадратного метра в северных и южных районах отличается более чем в пять раз. Так, самый дешевый квадратный метр в Инте. Его стоимость составляет 8 944 рублей. Таким образом, средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра составит порядка 300 тысяч рублей, а стандартной панельной «трешки» в 56 квадратных метров – чуть более 500 тысяч. Реальная рыночная стоимость недвижимости в Инте ниже – квартиру можно купить по цене айфона, но и на эту стоимость нет желающих.

Наиболее высокая стоимость квадратного метра в размере 46 361 рубля установлена сразу в нескольких муниципалитетах: Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Сыктывдинском и Усть-Вымском районах.