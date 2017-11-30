Развитие Выльгорта по сути остановилось

Село Выльгорт привлекательно для горожан, мечтающих о «домике в деревне». Интересен Выльгорт и бизнесу: здесь есть необходимая инфраструктура, а главное — рядом столица Коми. Но все упирается в отсутствие свободных земельных участков.

Согласно Земельному кодексу РФ, земли по своему целевому назначению делятся на семь категорий. Среди них земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земли для нужд промышленности, лесного и водного фонда. Сельская администрация по сути вправе распоряжаться только первой категорией земель — населенных пунктов.

«Лоскутное одеяло»

«Трибуна» уже не раз писала о судебных тяжбах вокруг земель почившего в бозе совхоза «Сыктывдинский». Бывшие работники совхоза, а затем и сельхозкооператива в свое время получили земельные паи по 5 гектаров. А поскольку совхоз имел земли в разных населенных пунктах, было решено сделать паи не привязанными к местности, а «неопределенными». Проще говоря, пайщик получил «кусочки» земли в том же Выльгорте, Озеле, Шошке, Кочпоне и Парчеге и других деревнях. Собрать их воедино и получить участок хотя бы в один гектар в одном месте оказалось практически невозможно.

Большинство бывших работников сочли паи неким бонусом за прежние заслуги и труд в совхозе, нечто вроде ваучера, который то ли пригодится, то ли нет. Потом их стали продавать, причем со временем — чуть ли не за копейки. Некоторые пайщики и вовсе отказались от гектаров, получив «кусок» земли в 20 соток, который тоже в итоге продали.

Работы среди пайщиков со стороны администрации практически не велось, в итоге образовалось несколько землевладельцев с большим количеством паев, которые стали требовать выделения определенных участков.

Без руля и ветрил

В последние годы земли выделялись в «соответствии с необходимостью», зачастую без учета зонирования. По мнению депутата райсовета Игоря Бихерта, администрация муниципалитета во главе с его главой Олегом Лажаневым сломала существующую систему и стала рулить застройкой, не обращая внимания на существующие нормы и правила. К примеру, в промышленной зоне рядом с птицефабрикой теперь стоят жилые дома, что в принципе недопустимо. В результате таких действий в генплан было внесено множество поправок и изменений. Наконец был заказан новый генплан, по которому в течение семи лет и работала администрация при выделении земельных участков.

И вот тут произошло нечто, что привело к настоящему коллапсу: выяснилось, что генплан не соответствует законодательным нормам. Пошли жалобы, проверки. Прокуратура признала новый план ничтожным и вынесла предписание об отмене документа. Депутаты районного Совета с таким решением согласились. Действующим был признан генплан 2010 года.

Выяснилась и еще одна беда: на большинстве паевых земель еще в советское время проведены мелиоративные работы, строить на них ничего нельзя: грунт под тяжестью строений будет оседать, сток воды прекратится, и территория превратится в болото. Из этого следует: если отдавать эти земли под застройку, нужно делать ливневую систему, строить очистные сооружения, а это потребует многомиллионных вложений.

Администрация в срочном порядке заказала новый генплан, который уже на ближайшей сессии будет представлен депутатам на утверждение. Пока же действия с землей на территории села не ведутся: они не имеют юридической силы. Другими словами, развитие села остановлено.

Новый генплан должны согласовать министерства, ведомства, фонды — все те «конторы», в ведении которых находятся земли на территории поселения. И длиться согласование может долго. Да и после согласования могут возникнуть споры, которые, как правило, перерастают в судебные тяжбы. В результате районный центр Выльгорт, имеющий прекрасное месторасположение и все условия для развития, оказался без руля и ветрил.

Анатолий ПОЛЬКИН.

P.S. В свою очередь бывшие работники сельхозкооператива, получившие земельные паи, утверждают, что корректировка генплана ущемляет права собственников. Они считают — местные власти стремятся найти юридические основания, чтобы отказать пайщикам в разрешении на строительство домов на их участках.