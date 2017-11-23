Референдум, бюджет, фуршет

Вчера, 23 ноября, состоялась сессия Государственного Совета Республики Коми.

Депутаты поработали, что называется, в поте лица и успели многое. Они приняли бюджет региона на 2018 год, обсудили возможность проведения двух референдумов (один «зарубили», другой одобрили). А затем с легким сердцем отправились на «дружеское чаепитие» по случаю отставки коллеги — депутата Марины Истиховской.

Деньги пока в дефиците

Как доложила министр финансов региона Галина Рубцова, доходы бюджета в 2018 году составят 64,8 млрд рублей, расходы — 66,2 млрд рублей. Дефицит в объеме 1,4 млрд правительство Коми будет «гасить» в течение года. К 2020 году поставлена амбициозная задача: забыть про дефицит и, напротив, сделать бюджет профицитным. Причем почти на 3 миллиарда.

Власти Коми уверены, что и в будущем году «Москва нас не оставит». Предусмотрены безвозмездные поступления из федерального бюджета в объеме 4,6 млрд руб. (это 7% к общему объему расходной части бюджета).

Структура нашего бюджета остается прежней: 67% — это расходы на социальную сферу. Планируется повышение зарплаты всем категориям бюджетников, которые попадают под «майские» указы президента. А с 1 января 2018 года на 4% предусмотрено также повышение оплаты труда тем работникам бюджетной сферы, кто под эти указы ранее не попал.

Наибольший объем инвестиций в будущем году также приходится на социальные объекты. Миллиард рублей заложен на строительство школ, 644 миллиона — на строительство ФАПов, инфекционной больницы и пристройки к онкоцентру.

20 млрд рублей бюджетных средств пойдут на трансферты местным бюджетам. Кроме того, муниципалитетам, которые имеют на сегодня самые большие долги, будет оказана финансовая поддержка. На эти цели заложено 100 млн рублей.

Зарубили на корню

Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум от инициативной группы экологов, депутаты Госсовета РК не поддержали. Напомним, он звучал так: «Считаете ли Вы, что Глава Республики Коми и Государственный Совет Республики Коми должны обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением инициировать на федеральном уровне решение о запрете эксплуатации внутрипромысловых и межпромысловых стальных нефтепроводов, эксплуатируемых 20 и более лет?».

В Госсовете Коми провели правовую и лингвистическую экспертизу, в результате которой юристы пришли к мнению: вопрос не соответствует требованиям федерального закона. На референдум субъекта РФ могут выноситься лишь те вопросы, которые находятся в ведении региона или в совместном ведении России и субъектов. Нефтепроводы относятся к категории опасных производственных объектов, а по Конституции РФ вопросы безопасности находятся в федеральном ведении.

«Вопрос, предлагаемый на референдум, касается не только Республики Коми, а в целом Российской Федерации, и, таким образом, не может быть одобрен», — заявил на сессии первый вице-спикер Госсовета РК Александр Макаренко.

— Зарубать народную инициативу на корню неправильно. Эта тема актуальна и требует решения, — настаивал депутат Олег Михайлов, но был вынужден отступить, когда «в бой вступила тяжелая артиллерия» в лице депутата Александра Лейфрида.

— Я заинтересованное лицо, но все равно хочу высказаться, — заявил вице-президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». — Дело не в том, что мы не даем высказаться народу, а в том, что этот вопрос регулируется федеральным законом о промышленной безопасности. Если у кого-то есть желание поменять его, то есть отлаженный механизм выхода на Министерство промышленности РФ и в Ростехнадзор, который делает анализ не только по Коми, но и по всей стране. Это не тема референдума. Кроме того, не стоит забывать, что помимо трубопроводов есть резервуары, сосуды, работающие под давлением, — это же единая цепочка. И если мы будем через 20 лет эксплуатации полностью все это заменять, то мы просто закроем предприятие. К тому же сегодня есть новые технологии, которые применяются по защите трубопроводов и позволяют значительно увеличить срок их эксплуатации…

Итог голосования в Коми парламенте, большинство членов которого является «единороссами», конечно, был предрешен. Однако местные активисты-экологи вряд ли могли всерьез рассчитывать на другой исход. Тем не менее, им удалось подогреть интерес общественности к злободневной теме. А это тоже результат.

«Скажу как доктор…»

Еще более жаркие споры были по поводу идеи проведения референдума о переносе столицы в Ухту, но эта инициатива в итоге большинством голосов прошла.

Весьма оригинально высказался по этому поводу вице-спикер Госсовета Владимир Косов:

— Я, как доктор, скажу: иногда больному надо сказать что-то, и тогда мы говорим правду…

Косов подчеркнул, что сегодня речь идет не о «сути вопроса», а лишь о том, чтобы дать возможность жителям региона высказаться.

Депутаты, тем не менее, настаивали именно «на сути».

— Кто-нибудь просчитывал реальную стоимость последствий: строительство новых зданий, переезд министерств и чиновников? — затронул финансовую сторону возможных последствий референдума депутат Василий Жердицкий. — У нас столько дырок в бюджете… Я еще понимаю, если бы на референдум был вынесен вопрос тарифов естественных монополий. Да, это было бы понятно и оправдано для всего населения республики.

Лидер фракции КПРФ Олег Михайлов предложил перенести рассмотрение вопроса, детально изучив все минусы и плюсы, и провести референдум в Единый день голосования в сентябре.

— Перенос столицы относится к вопросам чрезвычайной важности, и прежде чем его выносить на референдум, должна пройти серьезная общественная дискуссия, — заявил он.

Более резко выразился депутат от ЛДПР Михаил Брагин. «Зло берет! — заявил он. — Зло берет от того, с какой целью все это делается. А ведь кто-то из кандидатов той «большой гонки» возьмет эту ситуацию на вооружение, чтобы сыграть на понижение. Если людям рассказать всю подноготную и всю финансовую составляющую, то люди на выборы не придут».

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова предложила обратить внимание на такой нюанс. Сегодня с инициативой о референдуме может выйти группа из 20 человек. Это неправильно. Это может привести к валу инициатив, в том числе сомнительных. Вот о чем нужно подумать.

— Идея референдума должна объединять людей, а не наоборот, — высказала свою точку зрения депутат от Ухты Екатерина Руденко. К сожалению, это — самое, пожалуй, объективное – мнение депутаты проигнорировали.

Напомним, что инициатором проведения этого референдума, по мнению ряда экспертов, стал ректор УГТУ Николая Цхадая. И первоначально всерьез не рассматривалась Желтым домом. Идея с помощью плебисцита повысить явку избирателей на предстоящих мартовских выборах президента, конечно, заманчива, но рискованна – мало ли чем это может обернуться. Однако Москва (точнее, президентская администрация) неожиданно «дала добро». После этого «правильное» голосование в Госсовете стало по сути неизбежным.

21 депутат парламента проголосовал «за», двое — «против», трое воздержались, один не голосовал.

Теперь инициативной группе дается 30 дней на сбор подписей в поддержку референдума. Всего нужно собрать 13705 подписей.

Ушла с букетом

Закончилась сессия фуршетом, на который депутатов пригласила Марина Истиховская. Сделала она это прямо на трибуне парламента, сразу после того, как бывшие коллеги дружно проголосовали за досрочное сложение полномочий парламентария. Спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева поблагодарила М. Истиховскую за многолетнюю и плодотворную работу в парламенте в течение почти трех созывов. Владимир Косов вручил ей букет цветов.

— В этом созыве из меня получился не очень «свободный» депутат, — призналась Марина Дмитриевна.

Игорь ВОЛКОВ.