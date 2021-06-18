Ремесло или призвание? От профессионализма эскулапов зависят здоровье и жизнь каждого из нас

20 июня – День медицинского работника. Врач с почти 25-летним стажем Этери Мамедова ни разу не пожалела, что выбрала эту профессию. Как не пожалела и о том, что связала свою судьбу с Республикой Коми.

Еще будучи студенткой Архангельского мединститута, Этери проходила практику в Коми республиканской больнице. Ей понравилось, и после окончания вуза она хотела работать именно здесь. Но в отделе кадров Минздрава девушку озадачили: мол, республике нужны другие специалисты. И предложили поехать в один из районных центров – поработать… патологоанатомом. Выпускница уже собиралась отказаться (хотелось все-таки работать с живыми людьми!), но поступило другое предложение – отправиться фтизиатром в туберкулезный диспансер.

Фтизиатром она проработала 11 лет, была заведующей отделением. Потом было «хождение» в аппарат управления Минздрава, где за пять лет на разных должностях Этери Руслановна досконально изучила систему работы ведомства. Затем три года проработала в Фонде медицинского страхования, около двух лет была заместителем министра здравоохранения. Но Мамедова так и не стала «закоренелой чиновницей». Когда в системе Минздрава начались очередные реформы, она ушла в рядовые врачи.

Поначалу ей было несладко: снова пришлось учиться, сдавать экзамены, проходить стажировку. В общем, подтверждать свою врачебную квалификацию. Зато на новой (точнее, старой) работе она убедилась, что за прошедшие 10 лет в медицине произошли огромные изменения. Какие именно – об этом наша беседа с главным врачом медицинского центра МВД республики Коми Этери Мамедовой (официально центр называется Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по Республике Коми»).

«Больная», кажется, выздоравливает

– Этери Руслановна, почему вы считаете, что наша медицина сегодня вновь «оживает»?

– В девяностые годы мне казалось, что медицина выбивается из последних сил и вот-вот рухнет. Складывалось впечатление, что медперсонал только для того и существует, чтобы ходить на место работы и получать за это некое содержание, называемое зарплатой. К счастью, ситуация меняется. Зарплата у врачей стала более-менее достойной. Теперь медработники ходят на работу, чтобы оказывать населению медуслуги или оказывать людям медицинскую помощь – это уж кому как больше нравится. Но государство сейчас платит им зарплату не за то, что они просто пришли сюда, а за то, чтобы пациенты были довольны.

– Но как раз недовольных пациентов нынче хватает.

– Однако вы не могли не заметить, что к пациентам стали относиться гораздо лучше. Этому способствует и информационная открытость – те же социальные сети, наличие у людей гаджетов. Идет обмен мнениями, обсуждение. Но главное – в стране принимаются новые программы, ориентированные на пациента. То есть в приоритете – интересы посетителя медучреждения. Внедряется маршрутизация, начинают работу так называемые «бережливые поликлиники», «открытая регистратура». И это уже не редкость, а практически повседневность.

Люди мало обращают внимания и на то, что почти у всех поликлиник появились пандусы, которых еще каких-то двадцать лет назад и в помине не было. Другими словами, медицинская помощь потихоньку становится доступнее для пациентов.

От шести до девяти

– Однако попасть на прием к нужному специалисту – это проблема.

– Да, проблема и, к сожалению, извечная. Она усугубилась еще и тем, что изменилась система обучения кадров. Мимо внимания многих жителей страны прошел тот факт, что теперь врач учится не шесть лет, как раньше, а восемь и даже девять. Сначала обучение, потом ординатура…

Раньше выпускник медвуза приходил в больницу и сразу начинал работу. А отработав определенный срок, он мог уехать в другое место и трудиться по специальности. Сейчас система изменилась по подобию европейской: после окончания обучения нужно еще поступить на новое обучение в вуз, который имеет право на такое обучение. К примеру, Сыктывкарский университет таким правом не обладает, поэтому человеку с дипломом нужно ехать в Киров или дальше, да еще и преодолеть конкурс, который весьма высок. Далеко не всем это удается.

Удлинение образования, не совсем удачные реформы, а также естественная убыль медиков (люди уходят на пенсию) привели к кадровому дефициту: возник разрыв между выбывающими и прибывающими им на смену медработниками, особенно врачами. И когда этот разрыв будет ликвидирован, сказать сложно.

Драгоценный ресурс

– А куда же девается тот выпускник, который не идет учиться дальше?

– По законодательству, он имеет право работать участковым терапевтом или врачом приемного покоя. Вообще, в результате дефицита кадров идет перераспределение специалистов. Как гласит пословица, рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. И поэтому мегаполисы типа Москвы и Санкт-Петербурга, другие миллионники, как пылесосы, высасывают из провинции лучшие кадры.

В какой-то мере проблему решают программы «Сельский доктор» и ряд других, которые предоставляют желающим поехать в глубинку миллион рублей. Однако дефицит специалистов все равно большой. Сейчас, к примеру, увеличен возраст тех, кто может стать участником таких программ: если раньше предельный возраст специалиста ограничивался 35 годами, то сегодня рассматриваются кандидатуры 50-летних.

Так что самый драгоценный ресурс у руководителя лечебного учреждения сегодня – это кадры. А вовсе, например, не новый компьютерный томограф, который можно купить. Купить-то можно любую технику, но если нет специалиста, кто будет на ней работать?

– Напоследок вопрос «на засыпку»: медицина – это призвание или все-таки ремесло?

– Конечно, призвание. Но в то же время и ремесло. А его ты делаешь хорошо, только если тебе самому интересно в этой профессии. Так что разделять эти понятия не стоит. И я благодарна своим учителям, которых я встретила в Республике Коми. Они научили меня ремеслу, ставшему призванием.

Анатолий ПОЛЬКИН.