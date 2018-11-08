Республика простилась с Николаем Герасимовым

2 ноября скончался заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Николай Николаевич Герасимов. Его знали как геолога, опытного производственника, путешественника и альпиниста, поэта и писателя.

Н. Герасимов родился в Костромской области, но вся его трудовая жизнь прошла на земле Коми, куда он попал после окончания геологического факультета МГУ. Свой путь он начал геологом, затем было много различных должностей, пройдя которые Николай Николаевич стал профессионалом высочайшего уровня.

Последние годы жизни Николай Герасимов отдал работе в правительстве республики. Он очень близко принимал к сердцу проблемы республики, особенно его тяготили заботы о шахтерской Инте. Еще в сентябре он обещал рассказать читателям «Трибуны» о том, как решать проблемы приполярного города и его жителей. Увы, не успел…

Находясь на обследовании в республиканской больнице, он сказал, что сразу после выписки придет в редакцию. Но врачи отправили его на операцию.

В одном из лучших кардиоцентров страны имени Алмазова в Санкт-Петербурге после перенесенной операции по шунтированию Николай Николаевич впал в кому и спустя три дня скончался.

Прощание с Николаем Герасимовым состоялось 6 ноября в С.-Петербурге в церкви на территории Смоленского кладбища, где его и похоронили. Из столицы Коми отправился целый самолет с друзьями, коллегами и соратниками, которые принимали участие в траурной церемонии.