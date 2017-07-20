Ревизоры обнаружили нарушения в работе ипотечной компании

Недавно Контрольно-счетная палата РК проверила, как АО «Коми ипотечная компания» расходовала деньги, выделенные из региональной казны на мероприятия по улучшению жилищных условий бюджетников.

С 2011 по 2016 годы АО получило 640 миллионов бюджетных рублей, сообщает «КомиОнлайн». За пять лет «КОМИипотека» предоставила 307 квартир на льготных условиях.

Во время проверки Контрольно-счетная палата обнаружила ряд нарушений в работе компании. Так, к некоторым гражданам, имеющим задолженность по платежам, несмотря на условия договора, регулярно давались отсрочки, хотя необходимые документы ими не предоставлялись. «КОМИипотека» приобретала жилье по долевому договору у физлиц, а не у застройщика, что привело к значительному превышению расходов — на 14,2 миллиона рублей. Зафиксированы случаи, когда компания неправомерно отдавала предпочтение одному очереднику вместо другого и предоставляла господдержку для приобретения жилья.

«Коми ипотечная компания» допускала заключение договоров на приобретение квартир с рассрочкой платежа свыше 20 лет на покупку жилых помещений у физических лиц, которые потом получали их же родственники.

Кроме того, общество позволяло себе проводить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность. А генеральный директор (без одобрения совета директоров) принимал различные важные решения. Например, он наградил себя премией в 2 миллиона рублей (была ли это единовременная премия, не уточняется).

Контрольно-счетная палата, проведя анализ работы «КОМИипотеки», пришла к следующему выводу: «Итоги его деятельности в части реализации мероприятий по улучшению жилищных условий льготных категорий населения свидетельствуют о его недостаточной роли в развитии в республике долгосрочного ипотечного жилищного кредитования, которое являлось целью его создания».

Отчет о результатах проверки направлен Госсовету республики, главе Коми и в региональную прокуратуру.

В мае 2016 года глава Коми Сергей Гапликов заявил, что акционерное общество «КОМИипотека» (бывшая «Коми ипотечная компания», переименована в 2015 году) не оправдывает свое существование и те ресурсы, которые тратятся на ее содержание. Он сказал это после того, как узнал, что с начала года организация выдала гражданам лишь девять кредитов.

По данным же самой «КОМИипотеки», в 2016 году общество выдало 51 заем на общую сумму 80,6 миллиона рублей (в 2015-м — 38 займов на 54,5 миллиона рублей). Рефинансировано было 35 закладных на 50,6 миллиона рублей, по программе «евроипотека» было реализовано две квартиры на 4,1 миллиона рублей. Выдача займов в прошлом году по количеству выросла на 34%, а по объему — на 47%.