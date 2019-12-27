28 декабря – Международный день кино. Его отмечают и кинематографисты, и любители этого вида искусства во всем мире. Немало таких и в столице Коми, которая еще недавно могла стать одним из ведущих российских киноцентров. Но, увы, не стала…

Опальный Сокуров

В конце 80-х – начале 90-х годов в сыктывкарском кинотеатре «Родина» работал киноклуб. Был он настолько популярным, что попасть туда порой было не просто. Здесь проходили ретроспектива фильмов Антониони, жаркие диспуты после остросоциальных кинопремьер, разбор авторского кино. Одним из завсегдатаев клуба был Владимир Фотиев. Именно он вместе с друзьями-единомышленниками организовал студию «Эскомфильм» и привез в Коми опального режиссера Александра Сокурова.

По рекомендации Андрея Тарковского, с 1980 г. А. Сокуров работал на студии «Ленфильм». За девять лет он снял 11 фильмов. Но все они вызвали негативную реакцию Госкино и оказались «на полке». «Мне просто предназначено было место в лагере под Сыктывкаром», – с горечью говорил Сокуров. В 1990-м он приехал столицу Коми. К счастью, не в качестве зэка, а в роли Мастера.

«Перед ним ходили на цыпочках»

– Как представитель киноклуба «Сыктывкар», я отправился в Питер на переговоры с Сокуровым, – рассказывает Владимир Фотиев. – Мы предприняли попытку помочь ему, заручившись поддержкой главы республики Юрия Спиридонова. Сокуров согласился снимать в Коми свою картину «Круг второй». Мы взяли кредит в банке, арендовали ангар в местечке Човью и запустились. Фильм снимался в атмосфере народной поддержки. Таксисты во-зили Мастера бесплатно, в кинотеатре «Родина» по ночам Саша отсматривал снятый материал. Мы принимали очень много гостей, в том числе зарубежных. Люди прилетали даже на один день, садились на специально отведенные места в павильоне и смотрели, как работает Сокуров. Когда Саша работал, все ходили на цыпочках, в павильоне играла классическая музыка, не было ругани, как это часто бывает на съемочной площадке. Я тогда впервые увидел, как мир, несмотря ни на что, знает и ценит Мастера. С ним было очень интересно работать, это величайшая школа! Таким был мой первый киношный опыт. Дальше уже сложно было выбирать других режиссеров – планка поднята очень высоко. Премьера фильма «Круг второй» состоялась в кинотеатре «Родина». Для нас это было принципиально. В память о киноклубе.

– Спиридонов встречался с Сокуровым?

– Конечно. Для Юрия Алексеевича нелегко давался переход из одной системы взглядов в другую. Разговоры с режиссером-интеллектуалом этому способствовали. Сокуров – гуманист, исповедующий христианские ценности.

– Фильм был очень хорошо принят в Европе.

– Я помню прием в Берлине, когда мы с Сашей стояли на сцене – это был просто восторг! Люди аплодировали, нас засыпали вопросами о Сыктывкаре, откуда мы взялись, как относимся к авторскому кино. В 1991-м

на кинофестивале в Роттердаме «Круг второй» получил приз Международной федерации кинопрессы. В считанные дни фильм у нас раскупили. Мы заработали огромные деньги, которые вновь вложили в кино. Вместе с Сокуровым мы работали еще на нескольких документальных фильмах, а в 1994-м вышел фильм «Тихие страницы» по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Это была моя первая работа в качестве продюсера. Премьеру фильма мы также устроили в «Родине».

Зарубин сыграл зловещую роль

– В Сыктывкаре у нас не было своей базы, и мы все время мечтали о том, что она появится, – продолжает В. Фотиев. – И вот в 1995 году Юрий Спиридонов поддержал нашу идею и подписал распоряжение о создании в республике киноассоциации «Комифильм». В поддержку высказался и председатель

Госкино России Александр Голутва. В письме на имя Спиридонова он заявил, что поддерживает студию «Комифильм», созданную на основе Коми филиала киностудии «Ленфильм» и кинокомпании «Эскомфильм», а также идею создания Дома кино на базе кинотеатра «Родина». К сожалению, всем этим планам не суждено было сбыться.

У любого хорошего дела всегда появляются противники. Одним из них был министр культуры республики Алексей Безносиков. Он почему-то считал, что Сокуров – это не для Коми. Мы должны поддерживать своих, снимать фильмы на коми материале, на коми языке и т.п. В альтернативу нам министр проталкивал «Парму ель», которая получала бюджетное финансирование, а нас чиновники бойкотировали. Самый серьезный удар был нанесен в 1999 году, когда мы запустились с фильмом «Сердце медведицы» режиссера Арво Ихо. До этого уже было организовано несколько экспедиций на Полярный Урал, проведены первые съемки на натуре, привезены собачьи упряжки из Финляндии…

– И что произошло?

– В это время параллельно мы боролись с видеопиратством (в Коми, как известно, этим «бизнесом» активно занимался будущий советник главы РК Александр Зарубин – Ред.), и нам, мягко говоря, дали по рукам. Фильм в итоге Арво Ихо снял в Чехии, и это было очень обидно.

— Немногим ранее произошла еще одна неприятная история с фильмом этого же режиссера.

— Это фильм «Только для сумасшедших» с Маргаритой Тереховой в главной роли. Афера заключалась в следующем. Фильм вышел в Эстонии и стал получать призы. «Комикиновидеопрокат» заключил с «Таллинфильмом» договор и получил право проката картины на территории СНГ. На студии сделали 79 копий и отправили их в Коми. Но люди, которые в то время влезли в региональный Минкульт и имели покровительство Александра Зарубина, решили кинуть съемочную группу, прокатать фильм, а деньги положить в карман. Часть копий была проплачена, но не вся. Министерство культуры Эстонии обратилось в Министерство культуры России, и меня попросили уладить этот конфликт. Тем более что один из офисов нашей компании был в Таллине. Я пришел к Юрию Алексеевичу и доложил о ситуации. Он дал команду, была проведена ревизия, и факты нехорошего поведения «Комикиновидеопроката» подтвердились. После этого было решено передать прокат нашей компании.

— Тем не менее, в кинотеатрах зритель картину так и не увидел.

— Разбирательство длилось около семи лет. Пленки я получил лишь в 2002 году, они хранились в кинотеатре «Парма». Потом меня арестовали, «Парму» снесли, и пленки – пропали…

Фильм показали только по ТВ, в широком прокате из-за жадности «прокатчиков» она так и не появилась. Жаль, потому что Терехова считает свою роль в этом фильме любимой. Это ее реквием, ее мироощущение.

Сегодня, я уверен, картине можно дать второе дыхание. Нужно дать ситуации официальную оценку и оформить все де-юре. Перевести фильм на новые носители, договориться с прокатом и сделать подарок великой актрисе.

Очень страшное кино

История ассоциации «Сыктывкарфильм» сама могла бы лечь в основу сценария. Эдакий крутой триллер, основанный на реальных событиях. Тут было все: рейдерский захват, железные прутья, маски-шоу и чемоданчики с «баблом», черные смокинги и семь пуль, которые почему-то пролетели мимо жертвы. Сама «жертва» — предпринимательница Жанна Шорина — оказалась после покушения «в шоколаде». Впрочем, большие деньги не принесли ей счастья…

Самые жаркие баталии развернулись за «Парму». Команда Фотиева добилась, казалось бы, невозможного. Сыктывкар вошел в федеральную программу по созданию Центров российской кинематографии. На базе кинотеатра после его реконструкции планировалось открыть киноконцертный зал на 1000 мест. Уже была договоренность с руководителем Гильдии актеров российского кино Евгением Жариковым, что здесь будет проходить Северный кинофестиваль. Противником идеи выступил все тот же г-н Зарубин. «Москва далеко, а мы близко», — говорили Фотиеву, принуждая отказаться от «Пармы». Как только на горизонте замаячил закон о том, что кинотеатры можно перепрофилировать, Фотиева просто «изолировали», а «Парму» снесли. Нынче там — торговый центр.

В 2007 году Владимира Фотиева признали виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Якобы под «липовый» залог он взял в долг и не вернул денежные средства у той же Жанны Шориной — одного из акционеров «Сыктывкарфильма». Кроме того, гендиректору вменили растрату денежных средств ассоциации. Вину подсудимый так и не признал, однако суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. В счет возмещения материального ущерба с продюсера взыскали 1 млн 337 тыс. рублей.

За время, что Фотиев провел в колонии, он сумел доказать, что люди, которые вели его дела, занимались фальсификациями. Один из следователей даже получил год условно. Владимир же отсидел «от звонка до звонка». Однако жадные до денег люди, сорвавшие куш от срыва федеральной программы, радовались недолго. Кто-то очень скоро обанкротился и ушел в мир иной, кто-то сегодня в бегах, а кто-то в тех же «местах не столь отдаленных»…

В 2015 году В. Фотиев освободился. Потихоньку, гася в себе пламя обиды, возвращается к жизни. У него нет жажды мести, но есть желание напомнить, как все было. «Правду закатали в асфальт, но она все равно пробьется», — уверен он. Хотелось бы восстановить киноассоциацию, тем более что есть реальные предложения из Москвы и Питера. «Федеральная программа могла помочь Сыктывкару засветиться на культурном небосклоне, но о ней просто «забыли». Эти ошибки реально исправить новой власти», — считает В. Фотиев.

Кроме того, переживает он и за судьбу кинотеатра «Родина». Удивительно, почему, когда Роман Зенищев (экс-мэр Сыктывкара – Ред.) дал разрешение на его приватизацию, это не вызвало никакой общественной реакции? Кинотеатр был построен в 1939 году, в годы войны здесь показывали хронику, проводили собрания, зал сплачивал горожан. Сегодня здесь ночной клуб. А ведь в фундаменте здания лежат камни разрушенного некогда Стефановского собора, рядом здание епархии…

Лиля ВОВК.