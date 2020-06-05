Родительская суббота пройдет в режиме ограничений

Нас ждут усопшие

Троица – один из 12-ти главных православных праздников. Он отмечается ежегодно в воскресенье, на 50-й день после Пасхи.



В 2020 году Троица приходится на 7 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы. Пятидесятница. Он установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. По библейской истории апостолы после этого получили возможность пророчествовать, исцелять и говорить на разных языках. Праздник символизирует единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-Сына.

В этот день полы в храмах посыпают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми ветками, полевыми цветами и совершаются особые богослужения. Накануне праздника в Троицкий родительский день (6 июня) ходят на кладбище, навещают усопших. Молитва об умерших возносится как в храме на литургии, так и на кладбище. Нередко верующие приглашают священника на могилы родственников, чтобы тот отслужил панихиду.

Молитвы на расстоянии

Однако в этом году из-за пандемии (ограничения еще не сняты!) Троицкие богослужения, как и Пасхальные, пройдут в особенной обстановке.

– Троицкая родительская суббота – особенная, – говорит настоятель Свято-Казанского храма, секретарь Сыктывкарской епархии архимандрит Филипп. – В этот день мы молимся о всех усопших, даже о тех, кто ушел из жизни не совсем по-христиански. Просим прощения у Бога за них и помилования их за это. Причем читаются коленопреклонные молитвы, то есть возносим молитвы на коленях. Так же будет и в этом году.

Правда, сейчас все равно пока находимся в режиме ограничений, количество молящихся в храме у нас, конечно, ограничено, продолжает отец Филипп. В храмах, часовнях соблюдается социальная дистанция, которую рекомендует Роспотребнадзор, сделаны специальные разметки. Рекомендуется и масочный режим. Так же проводится очень тщательная санитарная обработка.

За каждым кладбищем есть закрепленный священник. Поэтому заупокойные литии, панихиды будут совершаться на всех кладбищах.

Заказать молитвы за упокой, панихиду можно по телефону заранее, опубликован номер счета, куда можно перечислять пожертвования. Также можно подать записки священнику на кладбищах в родительскую субботу.

– Конечно, мы призываем всех, чтобы вели себя осторожно, соблюдали все предписания. Пожилым рекомендуем остаться дома. Если позвоните в храм, обязательно помолимся, духовное общение все равно состоится, – говорит отец Филипп.

– А как же традиция посещать могилы? Ведь люди всегда приходили на кладбище: украшали березовыми ветками, накрывали стол. Ведь этот обычай связан с древним поверьем, будто бы на Троицу души умерших временно возвращались к своим телам. А украшенное место упокоения в народном представлении должно понравиться умершим родичам.

– Совершенно верно. Души усопших в этот момент присутствуют рядом с нами и ждут молитвы. А украшение могил усопших вполне укладывается в церковные каноны, – отвечает отец Филипп. – Насколько я знаю, посещение могил у нас не запрещено. Но, конечно, нужно соблюдать все меры предосторожности, которые нам предписывают. Отмечу, что с благословления патриарха в Москве с 6 июня открываются храмы, что очень символично. Надеюсь, после 15 июня и мы вернемся к полноценному служению с присутствием прихожан.

Приметы и обычаи

Хоть этот день поминовения усопших и уникален, но при этом священнослужители обращают внимание, что в родительскую субботу, как и в любой другой, нельзя заниматься обрядами, не имеющими ничего общего с христианской верой – гаданиями, «вызыванием» умерших и так далее.

Перед большим церковным праздником по традиции обязательно убираются в доме. А вот на Троицу подобной работой заниматься нельзя. Также в этот день не стирают, не планируют физическую работу и какие-то дела, требующие кропотливости.

Обычно на Троицу обращают внимание на погоду. Дождь в этот день говорит о богатом урожае грибов. Если на третий день березовые ветки, которыми украшают иконы, стоят свежими, то сенокос предстоит мокрый.

Девушки в праздничный день выходили в поле слушать кукушку – сколько раз прокукует, столько лет еще в девках ходить. Если парень на Троицу поцелует избранницу у березы – она станет его женой.

Считается, что на Троицу нельзя купаться в открытом водоеме, чтобы на дно не заманила нечистая сила.

Екатерина МАКАРОВА.