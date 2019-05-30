Россияне работают за еду и вынуждены залезать в долги

Почти половине российских семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.

Для поддержания уровня жизни россияне берут все больше кредитов. Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров.

Граждане, у которых текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать одежду, но приобретение товаров длительного пользования уже вызывает сложности, находятся в зоне потребительского риска. Даже небольшой потребительский шок— например, пришел в негодность телевизор, стиральная машина или задержали зарплату — вынуждает людей экономить еще сильнее. Таким семьям приходится экономить на еде или брать кредит.