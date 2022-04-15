С Виктором Васильевым я познакомился несколько лет назад в интернете благодаря нашему общему увлечению нумизматикой. Со временем, общаясь, мы стали «говорить» на разные темы, а не только про старинные, редкие или диковинные монеты. Живет Виктор в Карелии, в городе с трудным (с непривычки) названием Лахденпохья (то ли дело Сыр… Сыф… Сыктывкар).

Но даже не про это речь. Родом мой интернет-товарищ из Тверской области, куда недавно и отправился погостить у родных в Осташкове, в небольшом старинном городке на знаменитом озере Селигер. На память о поездке сделал несколько фотографий на фоне местных достопримечательностей. Рассматривая их и увидев памятник рыбаку, я не удержался: «Вот это да! Как осташковский рыбачок похож на нашего, сосногорского!». У нас ведь тоже есть рыбак на постаменте. Неужели он был скопирован с селигерского «приятеля»?

Доволен жизнью и уловом

Виктор со мной согласился: мол, да, действительно очень похож. И тут же провел свое небольшое расследование, в ходе которого выяснилось, что памятник в Осташкове – дело рук известного тверского скульптора Евгения Антонова – на радость горожанам был открыт в ноябре 2018 года, то есть три с половиной года назад. Наш же твердометаллический рыбак был установлен значительно раньше, в июле 2012 года.

Этот монументальный объект, который почти 10 лет назад появился на улице Оплеснина в железнодорожной части Сосногорска, сразу понравился горожанам, да, думаю, и гостям города тоже. После типовых, зачастую штампованных памятников Владимиру Ильичу с серьезным лицом и мускулистым девушкам с веслами тут возле небольшого торгового центра прохожих встречает развеселый рыбак, явно довольный хорошим уловом, да и вообще – жизнью, в которой есть все для его главной страсти – рыбалки: хорошая погода, богатая рыбой река и, конечно, мы, которым можно похвастаться пойманной добычей. Что и говорить, неплохо постарались сосногорские мастера, а главным умельцем, воплотившим идею в жизнь, был кузнец Михаил Сосин, чьи монументальные работы, искусно воплощенные в металле, украшают различные уголки Сосногорска.

Сделано с любовью

Захотелось узнать, есть ли еще где-либо памятники рыбакам. Интернет подсказал, что их немного, но все же таковые имеются. Один из них красуется на набережной в Твери. Задуман и изготовлен с юморком: любитель рыбной ловли закинул удочку в реку, а тем временем шустрый и, по всей вероятности, бездомный кот запустил лапу в ведро с уловом, стоящим возле ног рыбака.

На набережной Ростова-на-Дону в 2013 году

появился памятник удачливому рыбаку, с нескрываемой радостью вытаскивающему из речных глубин огромную рыбину.

Подобные скульптурные произведения есть в Архангельске и в Каменск-Шахтинском, что в Ростовской области. А вот на Приморском бульваре в курортном поселке Кирилловка на Азовском море (в Донецкой Народной Республике) был установлен памятник не рыбаку-любителю, а промысловику. Поэтому и стоит эта монументальная композиция в центре города напротив рыбного цеха.

И все же сосногорский жизнерадостный рыбак в этом семействе памятников – один из лучших.

Владимир КРАСНОПЕРОВ,

г. Сосногорск.