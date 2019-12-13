Рыбные запасы совсем оскудели

Европейского хариуса в Выми почти не осталось.

Таковы результаты недавнего исследования рыбного населения бассейна реки Вымь, которое в этом году провели специалисты Института биологии Коми НЦ УрО РАН во главе с заведующим лабораторией ихтиологии и гидробиологии Александром Захаровым.

Хотя река Вымь до настоящего времени сохранила высокое качество воды, в последние два десятилетия наметилась тревожная тенденция сокращения численности рыб, в первую очередь, лососевых.

В бассейне Выми семга нерестится единично. Еще более впечатляющие изменения произошли с популяцией вымской нельмы. Численность популяций сигов и европейского хариуса снизилась кратно.