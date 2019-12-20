С нового года вводится запрет на контактные зоопарки

Коми вошла в четверку регионов, где женщины трудятся меньше всего.

Владимир Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента России.

В ночь на 17 декабря воркутинцы ощутили подземные толчки. В социальных сетях сообщается, что люди просыпались от того, что их трясло на кроватях: «Сердце забилось так, что потом до пяти утра не могли уснуть. Это очень страшно».

Минимальный размер оплаты труда в регионе вырастет на 7,5%.

Рыбак из Корткеросского района сумел отогнать нападавших хищников.

В Сосногорском районе местный житель три дня блуждал по лесу в тапочках.