С 1 января в России вступят в силу положения закона «Об ответственном отношении к животным», касающиеся работы контактных зоопарков.
По новым требованиям большинство из них, в первую очередь функционирующим в торговых центрах, будут закрыты.
Принятый в конце прошлого года закон закрепил отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, а готовящиеся вступить в силу требования запрещают контакт с ними как основную цель. Работа контактных зоопарков, главная идея которых заключается в возможности трогать, гладить или брать животных на руки, признается незаконной.
Все зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, а также дельфинарии и океанариумы обязаны до 2022 года получить лицензию, работать без которой по истечении указанного срока они не смогут.
С нового года вводится запрет на контактные зоопарки
С 1 января в России вступят в силу положения закона «Об ответственном отношении к животным», касающиеся работы контактных зоопарков.