На заседании сессии Госсовета Коми 30 ноября депутаты приняли бюджет республики на ближайшие три года. Причем на 2024 год бюджет сверстан с небывалым объемом расходов.



Проект главного финансового документа региона был внесен в республиканский парламент в конце октября. По итогам работы над документом расходы бюджета на 2024 год увеличены почти на 5 млрд рублей. В эту сумму вошли 1,8 млрд рублей субсидий юрлицам на перевод угольных и мазутных котельных на биотопливо, 764 млн рублей трансфертов местным бюджетам. На авиаперевозки внутри республики дополнительно заложено 400 млн рублей, на оплату «коммуналки» муниципальными учреждениями – 334 млн, на покупку автобусов – 288 млн, на дороги – 300 млн…

«Мы понимаем, что взяли на себя большие обязательства, но по-другому в настоящее время никак. Было много отложенных расходов, которые пришло время осуществлять», – заявил с трибуны Госсовета зампред правительства, министр финансов Коми Владимир Казаков.

Как отметил председатель Госсовета Сергей Усачев, особенностью этого года стало более взвешенное и тщательное рассмотрение госпрограмм с учетом работы депутатов в округах.

«Естественно, во главу угла мы ставили обсуждение не только тех расходов, которые предлагали профильные министерства и ведомства, но и предложения, которые поступали от депутатов. Кроме того, мы активно работали с общественностью и предпринимательским сообществом. Прошли конференции «Коми войтыр», и их резолюции тоже легли в основу наших вопросов к представителям министерств. В результате такой тщательной и скрупулезной работы формирование бюджета получилось достаточно продуктивным», – считает спикер.



Параметры бюджета внушительные: доходная часть – 100,6 млрд рублей, расходная – 116,9 млрд, дефицит – 16,3 млрд.

По словам С. Усачева, Минфин, правительство и Госсовет понимают, как работать с этим дефицитом. «Ежегодно бюджет принимается из самых пессимистических ожиданий, то есть верстается по минимуму. Тем не менее, в следующем году мы вернемся к распределению средств с учетом налоговых доходов и поступлений из федерального бюджета, поэтому причин для беспокойства нет», – считает спикер.

«Да, дефицит большой, но сравнивать показатели бюджета на начало года с теми, что будут по итогам его исполнения, неправильно, – считает также председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. – Минфин специально применяет консервативный вариант планирования, а по факту в течение года мы традиционно добавляем».

– Мы сохранили социальную направленность республиканского бюджета на 2024 год. Совокупная доля расходов на соцполитику и отрасль «образование» составляет 56 млрд рублей, – отметила председатель комитета по социальной политике Надежда Дорофеева.

Президент России объявил 2024-й Годом семьи. У нас много внимания уделяется семьям. Есть региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей, из этой суммы ежегодно родитель может получить единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. Ее можно направить на оплату ЖКХ, налоги, санаторно-курортное лечение и другие направления. Теперь, по предложению депутатов, размер этой выплаты будет увеличен вдвое, до 50 тыс. рублей.

Семьи, имеющие детей-студентов в возрасте до 23 лет, обучающихся на платной основе в профессиональных образовательных организациях, смогут претендовать на компенсацию затрат в размере 50%, но не более 25 тыс. рублей.

Также ежегодные компенсации в размере 24 тыс. рублей предусмотрены для семей, в которых дети страдают целиакией (неперерабатываемость глютена). Для одиноко проживающих пожилых граждан увеличена компенсация из бюджета за капитальный ремонт.

Планируется, что с 2024 года на единовременную денежную компенсацию в размере 50 тыс. рублей могут претендовать супруги, прожившие в браке 65 лет, сейчас выплата предоставляется паре за 70-летний юбилей совместной жизни.Кроме того, предусмотрены 33 меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей.

Вице-спикер Валентина Жиделева отметила динамику развития отрасли культуры. Общий объем финансирования программы в текущем году составил 3,8 млрд рублей. Эти средства пошли на ремонт и оснащение материально-технической базы учреждений, повышение квалификации специалистов…

Коллектив Национального музыкально-драматического театра имеет сегодня наконец возможность репетировать и играть на своей сцене. В настоящее время подходит к завершению строительство социально-культурного центра в с. Пажга и продолжается капремонт районного Дома культуры в с. Выльгорт Сыктывдинского района. К завершению близятся ремонтные работы в детской художественной школе Ухты. Полным ходом идет переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту. Всего в регионе к концу года будет действовать 51 библиотека нового поколения – по этому показателю республика в лидерах в Российской Федерации.

На сегодня в Коми открыты 8 виртуальных концертных залов. На следующий год уже получено одобрение из федерального бюджета на создание такого зала в Вуктыле, а в 2025 году такой зал появится в Воркуте. Более 50 млн рублей на 2023-2024 годы предусмотрено на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Театра оперы и балета. Срок прохождения государственной экспертизы – декабрь будущего года.

«Народный бюджет»

– Огромные деньги закладываются в проект «Народный бюджет», – подчеркнул председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин. – Сумма приближается к 0,5 млрд рублей. Обработкой заявок, их сопровождением занимается Академия госслужбы вместе с ассоциацией ТОСов и Ассоциацией муниципальных образований. Учитывая нагрузку, которая легла на них в связи со значительным количеством заявок, принято решение дополнительно усилить мощность этих организаций – добавлены средства на содержание центра.

Второе важное направление, которое отметил депутат, это поддержка Ассоциации муниципальных образований. Такое поручение в этом году дал Президент России. В Коми эта поддержка будет предусмотрена в рамках бюджета. «Это нужно, чтобы улучшалось качество работы на местах, организовывались учебные программы, готовились специалисты, разъяснялись юридические основы. У нас есть хороший опыт – проект «Правовая среда», когда по 160-180 представителей муниципалитетов собираются, слушают информацию о правовых основах законодательства, вникают и планируют, что можно изменить в своих районах», – пояснил И. Семяшкин.

По итогам рассмотрения 19 госпрограмм депутаты сформировали 46 поправок к проекту бюджета, 20 из них были поддержаны на межведомственной согласительной комиссии – на 2024 год их общая сумма составила 1,7 млрд рублей.

Так, дополнительно 230 млн рублей будет направлено на сельское хозяйство (на техническое и технологическое перевооружение, приобретение семян, племенных животных и минеральных удобрений, мелиорацию, повышение зарплаты ветеринарных работников). Также 140 млн рублей будет выделено на ремонт муниципального жилищного фонда в Воркуте. Кроме того, поддержаны предложения по ремонту и модернизации ряда спортивных учреждений и объектов здравоохранения, обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. С учетом ожидаемых поступлений в доходную часть в первом квартале 2024 г. депутаты вернутся к вопросам финансирования ремонта автодорог местного и республиканского значения, в частности, школьных маршрутов, приобретения медоборудования, санитарного транспорта и другим.