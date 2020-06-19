С пятой попытки выбрано место для здания Нацтеатра

В минувшую среду, 17 июня, руководство Национального музыкально-драматического театра и главный архитектор Сыктывкара определились с местом строительства нового здания театра.

Как сообщила «Трибуне» художественный руководитель театра Светлана Горчакова, будущее здание театра должно находиться в центральной части столицы, занимать территорию, соответствующую всем требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

– Вчера состоялся совет с участием главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга. После мониторинга с привлечением архитектурного сообщества нам предложили пять мест, – рассказала С. Горчакова. – Первое место я сразу отвергла – туда даже автобусы не ездят. Второй вариант – угол Домны Каликовой и Кирова – нас не устраивает из-за того, что там места мало. Все-таки рядом с театром должен быть сквер и парковка. Ведь к нам ездят на спектакли даже с Ижмы! Еще два предложения по разным причинам тоже не подходят. Я согласилась на пятый вариант: Октябрьский проспект и ул. Оплеснина, напротив «четвертой» бани. За это место и проголосовали.

По словам Светланы Горчаковой, первый шаг сделан. Сейчас нужно думать, сколько будет стоить эскизный проект и кто будет делать проектно-сметную документацию.

Екатерина МАКАРОВА.