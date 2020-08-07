«Сами разгребайте это дерьмо!» Семья экс-главы Корткеросского района жалуется на отсутствие канализации

Месяц назад глава администрации Корткеросского района Константин Сажин был оштрафован судом на 5 тысяч рублей за то, что вместо ответа по существу на жалобу жительницы села по устройству канализации на одной из улиц, отделался отпиской.

Тогда же, в июне, в районе побывал врио главы региона Владимир Уйба, который знакомится с республикой и проводит встречи с сельским «активом». В Корткеросе на такой встрече председатель Совета района Михаил Питащук попросил высокого гостя выделить деньги на устройство канализации на улицах Суханова и Лебедева: мол, своими силами муниципалитету не справиться. В. Уйба пообещал помочь…

Весть об этом быстро разнеслась по селу, но вызвала неоднозначную реакцию. В «Трибуну» обратились

обитатели переулка Спортивный, которые возмутились тем, что М. Питащук не упомянул на встрече с руководителем региона об их переулке, где канализация тоже не действует, стоки из благоустроенных домов текут прямо на огороды. Под окнами – зловонные ямы, а весной и осенью подвалы особняков заливаются нечистотами.

Этот переулок – не для прогулок

Переулок Спортивный был застроен частными домами в конце 90-х. Заказчиком был совхоз «Корткеросский». К домам провели электричество, водопровод, уложили канализацию. Потом совхоз разорился, деньги кончились, и канализацию переулка так и не соединили с сетью села – она оказалась «бесхозяйной».

Обитатели переулка уже много лет пытаются достучаться до власти. Причем в восьми домах этого злосчастного переулка живут люди, фамилии которых в селе на слуху: бывший директор совхоза Д. Синяков, другие заслуженные работники этого предприятия. Здесь же расположены особняки экс-главы района Николая Ливсона и, как ни удивительно, того же председателя райсовета Михаила Питащука.

Жалоб – 7 килограммов

Заслуженный работник республики Ангелина Ливсон, подполковник полиции, отработавшая в органах 32 года, принесла в редакцию «семь кило переписки» — сумку с бумагами, которые скопились у нее за годы хождения по инстанциям и судам.

По требованию прокуратуры канализацию в прошлом году все же поставили на учет. Более того, в местном бюджете даже были предусмотрены средства на изготовление проекта по реконструкции участка канализации, но деньги руководством района были направлены на другие цели. Знал об этом, как считают обитатели переулка, и господин Питащук, однако мер никаких не принял.

В апреле с.г. Константин Сажин в ответе на очередную жалобу Ангелины Ливсон (после весеннего затопления подвалов) написал, что «администрация направила запрос об обязании собственников участков Спортивного переулка выполнить правила СанПиН в части устройств выгребов». Другими словами, руководитель района вновь попытался переложить решение проблемы на самих жителей.

Глава Минприроды Коми Роман Полшведкин в ответ на коллективную жалобу от жителей переулка написал, что министерство готово рассмотреть заявку администрации района о включении в республиканскую программу «Развитие строительства и обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» злополучного участка. При этом министр сообщил, что «до настоящего времени администрация района по указанному вопросу в министерство не обращалась».

Анатолий ПОЛЬКИН.