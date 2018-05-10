Самую скандальную в Коми стройку «законсервировали» еще на три года?

27 апреля в статье «Коммерческая тайна» «Трибуна» рассказала о ситуации в санатории «Серегово», построенном на правом берегу Выми еще в 1929 году. Единственная в Коми здравница совсем обветшала, очистные сооружения не работают, пациенты не довольны. А на левом берегу — корпуса нового санатория, который строится уже три десятка лет. И конца этой стройке, увы, не видно…

Напомним, строительство нового санатория «Серегово» началось в 1986 году, а в 2016-м его обещали сдать в эксплуатацию.

Однако, даже если судить по цифрам, заложенным в бюджете республики, до завершения строительства еще далеко. На текущий 2018 год деньги выделены только на охрану и отопление новых корпусов. В последующие два года предполагается выделять по 120 миллионов рублей. То есть на завершение объекта понадобится еще, как минимум, три года. И это несмотря на то, что региональный министр строительства Сергей Двуреченский недавно заявлял, что новый санаторий готов на 95 процентов.

Под слоем пыли

Недавно на многострадальном объекте побывала комиссия Общественной палаты, вице-президент Ассоциации независимых экспертов Владимир Андрианов и корреспондент «Трибуны».

Члены комиссии, посетившие новые корпуса санатория, убедились — объект действительно охраняется. Это особенно важно, если учесть, что в корпусах уже установлена сантехника, во многих комнатах — мебель, а в кабинетах — медицинское оборудование. Ванное отделение практически готово к приему пациентов, то же можно сказать и о грязелечебнице: здесь установлено оборудование для подачи и уборки лечебной грязи. Как отметил сопровождавший комиссию старший эксперт производственного отдела службы заказчика РК Сергей Игнатьев, такой современной системы нет даже в кировских санаториях.

Корпус, в котором находятся врачебные кабинеты, тоже оснащен и готов к работе. Готовы бассейн, столовая, спортзал и танцевальный зал. Как и комнаты отдыха (палаты) для отдыхающих — просторные и комфортабельные. Они выглядят особенно хорошо в сравнении с теми, что находятся на правом берегу — в деревянных, полусгнивших стенах 90-летнего санатория.

Однако, как отметили члены комиссии, новое оборудование и мебель уже покрылись толстым слоем пыли. Что же будет с ними через три года? Да и самому зданию к тому времени уже, вероятно, потребуется косметический ремонт. Один из экспертов, известный в республике строитель Борис Павлусенко, в сердцах заявил, что при такой степени готовности «мариновать» объект еще несколько лет — это преступление.

Впрочем, не исключено, что без преступления не обошлось и в прямом смысле. Это касается допущенных в предыдущие годы «нестыковок» в проектно-сметной документации и хищений при строительстве (по версии следствия, речь идет о 3 миллиардах рублей). Судебный процесс по этому делу еще продолжается.

Эксперты пришли к выводу, что работы еще много. Например, нет ясности с очистными сооружениями, коммуникациями, подачей соляного раствора и т.д.

Сроки определяются

Редакция обратилась за комментарием в Минстрой республики и получила следующий ответ.

«В связи с длительным периодом строительства объекта, а также наличием недостатков при выполнении строительно-монтажных работ на объекте необходимо проведение комплексного обследования зданий и сооружений санаторного комплекса.

В связи с этим Служба единого заказчика РК подготовила техническое задание на выполнение комплексного обследования. Уже объявлен открытый конкурс на поиск подрядчика, в мае будут объявлены итоги. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены в ноябре 2018 года.

Кроме того, для определения возможности утилизации отработанных минеральных вод «Служба единого заказчика РК» заключила контракт на выполнение работ по исследованию и расчету фоновых концентраций химических веществ и гидрологических характеристик на участке выпуска сточных вод в р. Вымь. Срок окончания работ — декабрь 2018 года.

Только в конце 2018 года, по окончании всех вышеперечисленных работ, будет возможно определить объем, стоимость и сроки выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию».

Анатолий ПОЛЬКИН.