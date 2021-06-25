14 мая с.г. «Трибуна» опубликовала статью «Людей процентами не обманешь». Речь шла о том, что власти обнародовали общероссийский рейтинг по охвату населения такой услугой, как раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО). Так вот, судя по этому рейтингу, Коми оказалась на третьем месте среди всех регионов с фантастическим результатом – свыше 90 процентов.

Однако реальность совсем иная, и многих жителей республики попытка чиновников «выдать желаемое за действительное» сильно возмутила. Статья вызвала большой резонанс, на нее откликнулась и Ирина Бахтина, зампред правительства Коми, которая курирует «мусорную реформу» в республике. Ниже мы публикуем ее комментарии на эту тему.

«Медвежья услуга»

«Скажу сразу: точно так же недоумевала и я, когда увидела наш регион в тройке лидеров рейтинга наряду с Москвой и Московской областью с показателем 92,6%.

Оплошность мы выявили сразу – оказывается, еще в самом начале января текущего года на один из запросов, поступивших от ППК «Российский экологический оператор» о ходе внедрения раздельного накопления и потребностях Республики Коми в контейнерах для его организации, Минприроды Коми ошибочно дало в приложении к ответу цифру по охвату населения услугой обращения с ТКО в целом (она действительно близка к 93%), а не услугой раздельного накопления отходов.

Дело в том, что в январе началась передача дел по госпрограмме «Комплексная система обращения с ТКО» в рамках нацпроекта «Экология» между республиканскими Минприроды и МинстройЖКХ и, как бывает в такие моменты, где-то в пути при передаче данных произошел досадный сбой.

Однако пытаться искать здесь злой умысел не стоит. По сути, направив такие данные, наши коллеги сами себе оказали «медвежью услугу» – при распределении средств федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов (у нас в республике они желтые и синие), например, первоочередное внимание уделяется не передовикам, а наоборот, отстающим.

«Мусорные» цепочки

При этом контейнеры сами по себе – далеко не панацея. Республика Коми вот уже шестой год подряд исправно субсидирует закупку контейнеров для раздельного сбора пластика и бумаги и обустройство контейнерных площадок в муниципалитетах. И в этом году очередные 5,1 миллиона рублей были распределены между Воркутой, Вуктылом, Усинском, Ухтой и Усть-Цилемским районом.

За период с 2016 года 16 из 20 муниципальных образований обзавелись контейнерами и площадками под РСО в рамках программы, однако похвастать тем, что благодаря этому в них наладилась система раздельного накопления и отправки собранных вторичных материалов на переработку, они не могут. От того, что на площадке перед домом или офисом появился новенький контейнер, цепочка его транспортирования до переработчика в Сыктывкаре или за пределами Коми сама собой не выстроилась. Да и населению, и предпринимателям для перехода на РСО нужен не только «моральный» стимул.

Как стимулировать?

Именно об этом я говорила в конце прошлого года с общественностью и с Минприроды (курировавшим госпрограмму) на площадке Госсовета. Именно тогда я просила Минприроды изменить порядок распределения субсидий республиканского бюджета на программу «Комплексная система обращения с ТКО», с тем чтобы у местных предпринимателей, уже успешно наладивших раздельный сбор и накопление отходов производственных предприятий и организаций, появился стимул для того, чтобы создавать в наших городах и селах пункты приема вторсырья (потребительской тары, шин, текстиля и т.п.) на возмездной основе, т.е. за какую-то, пусть даже символическую плату или купоны на скидку при покупке новых товаров, как это уже делается во многих регионах России.

Проект такого субсидирования мы наконец подготовили (не буду рассказывать, сколько времени потратили на то, чтобы сломать стену непонимания и равнодушия у чиновников среднего и низового звена), сейчас он находится на согласовании у министерств и ведомств. Но самое главное – благодаря тому, что экономически обоснованный тариф на услуги по транспортировке и размещению ТКО для регоператора снизился в этом году на 1% и плата для населения, в отличие от других коммунальных услуг, по ТКО сохранилась без повышения, бюджет получил экономию в виде нескольких десятков миллионов рублей, которые мы и планируем направить на внедрение эффективного раздельного сбора.

И речь ведь не только об «экопунктах», которые в этом году должны появиться в доброй половине наших муниципалитетов, а в следующем – в каждом городе и райцентре (было бы желание у предпринимателей участвовать в программе, создавать рабочие места и включаться в кооперацию с переработчиками из других регионов). Речь еще и о транспорте для вывоза вторсырья, в том числе и об «экомобилях» (такие уже курсируют по сыктывкарским дворам по определенному графику, забирая ценные отходы на перегрузку и переработку в Човью), и о технологическом оборудовании (вспомним те же прессы) для обращения с вторсырьем (с таким проектом сегодня в программу обращается Усть-Куломский район).

Стоит упомянуть также и о том, что Республика Коми войдет в число регионов России, где свою собственную программу создания и обслуживания сети экопунктов по приему вторсырья у населения за плату планирует разворачивать ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна». Об этом мы предварительно договорились с главой ассоциации Русланом Губайдуллиным».

Ирина БАХТИНА,

заместитель председателя правительства

Республики Коми.