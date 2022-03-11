Сбылась мечта идиота? Князь Мышкин и роковая женщина впервые выясняли отношения на коми языке

В год 200-летия со дня рождения Федора Достоевского Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми обратился к одному из наиболее сложных его произведений.

Спектакль был поставлен еще в прошлом году, но из-за «культурного» карантина его премьеру перенесли. Зрители увидели спектакль 7 марта на сцене Государственного театра оперы и балета Коми. Особенность постановки в том, что впервые герои великого русского писателя заговорили со сцены на коми языке (с синхронным переводом на русский язык).

Герои одного романа

История князя Мышкина, с его наивной детской душой, попавшей в пекло людских страстей, волнует и трогает не одно поколение читателей и зрителей. Достоевский ставит много сложных вопросов. Можно ли за деньги купить любовь? Может ли быть любовь выше смерти? Спектакль предлагает осмыслить все это вместе с автором.

Инсценировку по мотивам классического романа осуществила художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Светлана Горчакова. Свой спектакль она назвала в честь одной из главных героинь романа – «Настасья Филипповна». Эпизоды романа представляют зрителям драму жизни молодой женщины, которая в юности не по своей воле стала олицетворением порока для окружающих. Настасья Филипповна убеждена, что она – человек конченый, но князь Мышкин проникается к ней глубоким состраданием. Более того, он считает, что душа у нее чистая, светлая и эту роковую женщину нельзя не любить.

Как говорил старина Шекспир: «Она его за муки полюбила, а он ее – за состраданье к ним». Но то, что для англичанина – всего лишь остроумная формула, для русского писателя Достоевского – стержень всех отношений между главными героями. И не только в «Идиоте» (вспомним, например, убийцу Раскольникова и уличную проститутку Соню Мармеладову).

Во французских романах женщина-вамп тоже легко разбивает сердца, но она, как правило, просто типичная стерва. Достоевского такие образы не устраивали. Роковую Настасью Филипповну, погубившую и себя, и несчастного Рогожина, он трактует в возвышенно-романтическом ключе. Автор романа ею явно любуется, не говоря уж о бедном Мышкине. Падший человек, если он безвинно страдает, становится образцом нравственности, а идиот достоин восхищения, утверждает Федор Михайлович и призывает нас вместе с ним разделить эти противоречивые чувства.

Вообще, идиот в России – больше чем идиот. В традициях русской литературы – это бескорыстный юродивый, чьи слова и поступки являются мерилом нравственной чистоты. Идиот – отнюдь не слабоумный, а напротив, неглупый и фантастически проницательный человек. Что же касается его любви к женщине, то она всегда настолько болезненна, что граничит с религиозной экзальтацией.

К сожалению, для той части зрителей, кто не читал романа либо напрочь забыл его содержание, главные идеи спектакля, скорее всего, остались непонятными.

Зазеркалье

Перевод сцен и диалогов романа для инсценировки сделала Ольга Баженова. Оригинальная сценография создана по эскизам заслуженного работника РК Юрия Самодурова. Костюмы придумала для спектакля Наталья Кравченко. Главные цвета постановки – черный и красный. Это цвета порока и трагедии, страсти и страданий, огня и угля.

Основной элемент сценической декорации вращается – превращаясь то в вагон, то в комнату. А над сценой висит огромное зеркало, и зрители могут заглянуть в опрокинутое зазеркалье романа, увидеть скрытые декорацией детали.

Главную роль Настасьи Филипповны Барашковой исполняет ведущая актриса театра Алена Сметанина. Две другие важные роли – князя Льва Мышкина и Парфена Рогожина – молодые артисты Тимур Смирнов и Семен Горчаков. В целом в спектакле занята почти вся труппа театра.

Напомним, что это не первое обращение Национального музыкально-драматического театра к мировой классике. Ранее на коми языке была поставлена

пьеса испанского драматурга Лопе де Вега «Учитель танцев» (на коми языке спектакль называется «Й\кты, муслун!»).

Роман Достоевского «Идиот» неоднократно ставили в российских и зарубежных театрах. Существует несколько экранизаций романа, самая первая из которых сделана в России в 1911 году. Существуют японская, французская, английская, польская и индийская экранизации. Но нашему зрителю больше известны экранизации Ивана Пырьева (1958 года) и Владимира Бортко (2003 года).

Виктор СЕМЕНОВ.

Кстати

Джульетта и мать ее…

Шекспиру такое даже не снилось

Режиссер театра Светлана Горчакова любит удивлять зрителей, предложив взглянуть на известный персонаж романа «с другой стороны». В том числе с женской.

Неслучайно в ее спектакле на первый план выходит история Настасьи Филипповны. А в 2012 году такой эксперимент был проведен с мамой Джульетты. Та же Алена Сметанина блестяще воплотила этот образ в монодраме «Леди Капулетти».

Что мы знали о судьбе синьоры Капулетти? Шекспир почти ничего не рассказал о ней. Драматург Николай Мазур пофантазировал на эту тему, а писатель Евгений Козлов перевел его пьесу на коми язык. Так зрители увидели драму 26-летней итальянки, которую без ее согласия выдали замуж за 60-летнего Капулетти, в браке с которым родилась дочь, которую, в свою очередь, ждала печальная история.