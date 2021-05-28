16 мая жители Мутного Материка, собравшись на берегу, резко, даже в нецензурной форме, возмущались действием и бездействием нефтяников и властей. Видео попало в социальные сети. И уже 17 мая на берег Печоры прилетели первые лица республики и «ЛУКОЙЛ-Коми» вместе с многочисленной свитой.

На встрече с главой РК жители Мутного Материка вели видеосъемку, поэтому знания и ум чиновников стали видны всей республике и даже России – именно об этом в свое время мечтал Петр Первый, заявивший: «Боярам в Думе говорить не по писаному, дабы дурь каждого видна была».

Наши чиновники, конечно, не бояре, однако когда говорят «не по писаному», порой напоминают своих предшественников. Так, недавно назначенный министром природных ресурсов региона Алексей Кузнецов, 20 лет наблюдавший за рекой в Архангельской области, выдал классную фразу: рыбы не стало, потому что перестали проводить лесосплав по реке. И потому, дескать, не стало кормовой базы для рыбы. Значит, надо возобновить сплав. Может, где-то в городе это министерское «ноу-хау» и вызвало бы восторг, но жители старинного села, стоящего на реке, такого не стерпели. Пришлось министру извиниться, мол, он условно выразился.

Удивил министр и знанием дел в республике. Он предложил сельчанам выступить с инициативой об изменении статьи закона о запрете стоянки автотранспорта в водоохранной зоне. Северяне – люди не злые, они не стали напоминать прибывшему недавно в республику министру о том, что Госсовет уже принял такое Обращение в Госдуму. Впрочем, что с новичка возьмешь?

А вот глава РК сказал, что на этом сходе пока только «говорильня». Ему нужно решение схода с требованиями. Но ведь сход – это одно из массовых мероприятий, а они, как известно, запрещены указом самого губернатора. И проводить их нельзя! Откуда же возьмется сход, который выработает требования? Почему бы не воспользоваться видеозаписью этой встречи, тем более что съемку вели не только сельчане, но и пресс-служба губернатора? Или нужна именно бумага? Может, правильнее без бумаги начать решать основные пункты требований населения?

Суть высказываний главного чиновника свелась к одному: «Не надо писать Путину. Я тут Путин. Сам все сделаю». С одной стороны, это правильно: губернатор отвечает за все. Только вот люди о своих проблемах уже давно пишут во все республиканские инстанции, а решения нет. Поэтому жители отдаленного села и вынуждены обращаться к президенту. Обычно лишь после его вмешательства местные чиновники начинают шевелиться. Так что утверждения о том, что Владимир Уйба – это аналог Путина, не срабатывают. Не тот масштаб, да и возможности не те.

Это показал и ответ на вопрос жителей об ущербе от нефтеразлива: он есть, а кого наказали? Тезка Владимира Путина заявил: «Наказать может только президент!» Спрашивается: а губернатор тогда на что? Прокуроры Усинска и столицы республики, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор Коми на что?

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат Госсовета РК.