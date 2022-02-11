Республиканская прокуратура усомнилась в законности выделения в «географическом» центре Сыктывкара крупного земельного участка ООО «Лузалес».

Арбитражный суд Коми признал по иску Прокуратуры РК сделку от 6 мая 2019 года о купле-продаже земли между администрацией Сыктывкара и ООО «Лузалес» недействительной (ничтожной).

Сроком на три года

Купле-продаже предшествовали обычные, можно даже сказать, рутинные действия. В октябре 2018 года в соответствии с постановлением городской администрации и по итогам аукциона был заключен с компанией «Лузалес» договор аренды земельного участка сроком на три года с разрешенным использованием склада третьего класса вредности по классификации Роспотребнадзора.

Компания осуществила строительство лесопильно-деревообрабатывающего завода, занимающего площадь 352,2 кв. метра.

В апреле 2019 года «Лузалес» подала в столичную администрацию заявление о предоставлении в собственность участка, на котором расположено здание завода. Спустя месяц были завершены все процедуры. Что же смутило прокурорских?

С презентацией поторопились

Как отмечается в решении Арбитражного суда Коми – это отсутствие документов, подтверждающих необходимость получения в собственность всего участка «площадью, многократно превышающей площадь здания…»

«Многократно» – это в 60 раз! ООО «Лузалес» приобрело 22137 кв. метров земли на улице 4-я Промышленная (местечко Човью) за 1 миллион 979 тысяч рублей.

«При предоставлении в собственность хозяйствующего субъекта арендуемого им земельного участка без публичных торгов орган государственной власти обязан учитывать потребность в данном земельном участке, исходя из назначения объекта недвижимости, расположенного на участке, градостроительных и иных требований, предъявляемых к эксплуатируемым объектам недвижимости, а также проектов планировки и развития территории соответствующего населенного пункта», – отмечается в решении Арбитражного суда Коми.

Исходя из вышесказанного, выходит, что возведение фанерного производства в Човью компанией «Лузалес» – это пока что не больше чем проект из будущего. Хотя еще осенью 2020 года была проведена его презентация. В ней приняли участие глава Коми Владимир Уйба и московские чиновники. Вроде как вопросы все тогда порешали, даже были озвучены многомиллиардные суммы, которые будут поступать в бюджеты всех уровней от нового комбината. Теперь выясняется, что далеко не все ясно с самим земельным участком, не говоря уже обо всем остальном.

Местные против!

Отметим, что купленные «Лузалес» два гектара земли были первоначально юридически оформлены как единое целое с другим участком, который в шесть раз больше. То есть компания лишилась лишь части земли. Есть место под возведение фанкомбината?

Но на сегодняшний день главная проблема не в комбинате и аннулированной сделке с землей. Местные жители выступают категорически против потенциально вредного производства. Отчасти их сомнения усилил и хозяин компании «Лузалес» Руслан Семенюк, который на пресс-конференции не смог внятно ответить на простой вопрос – о классификации будущего предприятия по степени опасности.

А тем временем от жителей човских поселков поступили в администрацию Сыктывкара предложения по внесению изменений в генеральный план развития города. Цель их проста – не допустить строительства новых крупных промышленных объектов поблизости от жилых домов, что повлечет новые экологические проблемы.

Сергей МОРОХИН.