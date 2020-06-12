Сейчас прольется чья-то кровь… На улице Советской русичи бились с басурманами

Эпическая битва с «зарубанием» печенега стала основой видеролика историко-реконструкционного клуба «Кречет». Постановщики решили вернуть зрителей на много веков назад, во времена крещения Руси и набегов кочевников. Для каждого актера подобрали соответствующие исторические костюмы и оружие: мечи, шлемы, кольчуги, щиты…



Действо проходило в центре столицы Коми. Причем сражались ребята настолько естественно и убедительно, что некоторым случайным зевакам хотелось вызвать полицию. Казалось, что и правда вот-вот прольется кровь. Зрители с восторгом болели «за наших» до последних минут съемки. А «вернувшись» в XXI век, принялись аплодировать…

Дальняя экспедиция

Историко-реконструкционному клубу «Кречет» уже 23 года. Создан он для изучения быта, ремесел, старинных видов воинских искусств и воссоздания культуры средневековой Европы и Руси.

В прошлом году энтузиасты «Кречета» организовали историко-географическую экспедицию «Водно-волоковые пути Республики Коми». Им удалось повторить маршрут геологоразведочной экспедиции по поиску серебряной и медной руды, которая состоялась в XV веке по указанию Ивана III – деда Ивана Грозного.

В путь «кречеты» отправились на точной копии древнерусской парусно-гребной ладьи, которую сами и сделали. Этим летом «Кречету» предстоит более дальнее путешествие. Ребята будут участвовать в реализации проекта Центра средневековых ремесел, получившего грант Всероссийского конкурса молодежных проектов. Уже 14 июня на средневековой ладье «Варыш» они планируют отправиться аж до Белого моря.

Не «лошадью» ходи, а ладьей!

– Организация съемочного процесса и составление сценариев для нашей команды – обычное дело, – рассказал «Трибуне» заместитель директора клуба и капитан ладьи Константин Казаков. – Вместе с нами «заглядывали в прошлое» уже несколько организаций. Например, мы делали видеоклипы для ресторанов «Mybeer» и «Царская охота». Идей у наших ребят всегда много. Изначально было задумано снимать, плывя на ладье: на русском парусно-весельном морском и речном судне. Позже решили организовать «бой» прямо в старой части Сыктывкара.

К нашему экопутешествию до Белого моря присоединятся также любители истории и кораблестроения из Карелии. Плыть они будут на более древних суднах – драккаре и гичке. Как и в прошлом году, мы планируем, что это будет полное погружение в историю: никакой современной еды и одежды, никаких денег. Раньше в клубе мы в основном лишь отрабатывали технику боя на мечах в доспехах. Выступали на городских турнирах, где зрители всегда с увлечением смотрели нашу «убойную бойню». Сейчас, наверное, повзрослели. Больше интересуемся просто жизнью и бытом средневекового человека, стараясь прожить «кусочек прошлого» – это неповторимые ощущения!

Наверняка желающих составить компанию ребятам из «Кречета» найдется немало. Но рискнуть дано не каждому – отбор участников экспедиции был весьма жестким. А домой «Варыш» вернется не раньше 5 июля.

Ева ПОТАПОВА.