Сельчане боятся очередного «конца света»

Жители ижемского поселения «Том», а также сел Кедвавом и Поромес Ухтинского района в последнее время страдают из-за энергодефицита.



– На протяжении почти двух последних лет испытываем систематические перебои с электропитанием. Мало того, что летом мы вынуждены неделями сидеть без света, но и зимой нас испытывают – обесточивают. То энергетики проводят профилактические работы, то аварии на ЛЭП… С весны 2018 года свет отключали более 60 раз! Когда приходят снегопады и образуются наледи – у нас наступает «конец света», – возмущен житель ижемского поселка Койю Николай Козлов.

Высоковольтная линия в поселки бывшего леспромхоза проведена из Ухты. В Томе имеется дизельная электростанция. На время отключения электроэнергии оттуда подключают резервный дизель-генератор мощностью 400 кВт, который «запитывает» жителей Тома и деревни Картаель. А второй (на 200 кВт) рассчитан на Койю и поселение «Кедвавом». Но проблема в том, что этот дизель всех потребителей «не тянет». Энергетики в первую очередь подключают социально значимые объекты, а часть поселка зачастую остается обесточенной.

– Мы живем без связи и дороги, – продолжает Н. Козлов. – Единственное, что у нас есть из благ цивилизации – свет, но и этого нас лишают. У меня установлен электронасос и водонагреватель. Когда отключают свет, я остаюсь и без воды. При отсутствии света выручает печное отопление. Но цены на дрова слишком «кусачие» – за один «куб» сельчанину нужно выложить 1200 рублей. Нет и сотовой связи. Чтобы как-то поддерживать связь с внешним миром, жители поселка вынуждены приобретать дорогостоящие «тарелки» и усилители. При перебоях электроэнергии электроприборы выходят из строя. От скачка напряжения у меня также сгорели ресивер и усилитель сотовой связи. Кто возместит мне ущерб?

Темно и холодно

– Внеплановые отключения электроэнергии происходят почти каждую неделю, – сетует заведующая Картаельской участковой больницей Нина Канева. – Всякий раз мы рискуем остаться без тепла, в темноте и холоде. А у нас ведь больные лежат. На базе участковой больницы функционируют круглосуточный стационар на пять коек и амбулатория. На наши обращения, почему при форс-мажоре не включили резервный дизель-генератор, у энергетиков свои отговорки.

– В конце декабря, когда в очередной раз отключили свет, четырех пациентов в амбулатории пришлось принимать под фонариком. Другого выхода не было, – говорит медработник Надежда Зуева. – Больница, школа, детский сад, администрация поселения, три 12-квартирных дома тепло получают из котельной, где установлены электрокотлы. Я проживаю в одном из таких домов. Помимо централизованного в квартире имеется и печное отопление. На время отсутствия света мы вынуждены подключать небольшой генератор. Так наша семья выходит из положения. Однако не у всех есть резервный источник питания.

Деревни во мраке

В энергоблокаде оказались и жители соседнего Ухтинского района.

– Такое «переменное» электроснабжение раздражает. Бывало, и трое суток подряд сидели без света. Как-то из-за напряжения «выбило» и все уличное освещение. Деревня погрузилась во мрак. Теперь в нашей деревне почти в каждом хозяйстве имеется свой генератор. Но такой источник питания моей семье влетает в копеечку – в час он «съедает» 2 литра топлива, – говорит жительница деревни Поромес Августа Семяшкина.

Как отмечает руководитель сектора по работе с территорией села Кедвавом Надежда Рочева, проблема электроснабжения в поселении назрела давно.

Когда в Кедве намечаются плановые отключения электроэнергии, местные пекари вынуждены подстраиваться под график энергетиков. В средней школе села Кедва, где обучаются 24 школьника, в том числе шесть из Поромеса, в качестве аварийного источника имеется свой дизель. Но он обеспечивает только теплом. По словам Надежды Остаповны, проблему двух поселений можно решить в том случае, если только усилить дизельную установку в Томе. Чтобы снизить аварийность на сетях, надо менять «возрастные» опоры, чистить просеки вдоль ЛЭП и добиваться разрешения на расширение трассы электропередачи. Также в Ухтинской мэрии рассматривают вариант обеспечения поселения Кедвавом своей резервной дизельной электростанцией.

– Плановые отключения электричества чередуются с аварийными. Причем отключения происходят в самый пик, в обеденное время, или оставляют жителей без света вовсе на целый день, – рассказал «Трибуне» депутат Ижемского райсовета Игорь Рубан. – Энергетики потребителей просят с пониманием отнестись к любым ремонтным работам на линии электропередачи. Но сегодня для жителей не в полной мере организованы схемы резервного электроснабжения. Сельчанам приходится по нескольку часов сидеть без света и тепла. Энергетикам необходимо минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий, повысить надежность электроснабжения, модернизировав ЛЭП.

Наталья КОЛОДИНОВА.

ПОСТСКРИПТУМ

Расстояния большие, линии тупиковые

Как пояснили «Трибуне» в энергокомпании, исторически так сложилось, что линии электропередачи в республике одноцепные и протяженные. Расстояния у нас огромные, плотность населения небольшая, поэтому линии в основном тупиковые, и любые технологические нарушения на ЛЭП приводят к отключению потребителей.

Линия 20 кВ Ухта–Кедва протяженностью почти 100 километров, которая обеспечивает электричеством несколько населенных пунктов Ухтинского и Ижемского районов, проходит по болотистой местности и лесам. С весны 2018 года на линии был зафиксирован 31 случай прекращения электроснабжения, более половины – по причине падения деревьев на линию.

Так, 9 января 2019 года две бригады электромонтеров в количестве девяти человек пробирались по линии на вездеходах. Почти 30 километров трассы пришлось проехать энергетикам в 36-градусный мороз, чтобы обнаружить место повреждения и оперативно восстановить свет в домах жителей. В период ледостава и половодья из-за труднодоступности трассы для устранения аварий энергетики привлекают вертолетную технику и амфибийное судно на воздушной подушке.

Для минимизации таких ситуаций только с весны 2018 года энергетики провели 10 внеплановых осмотров линии на предмет выявления отдельных угрожающих падением на провода высоких деревьев с последующей их вырубкой. Так как линия проходит вдоль реки, в охранной зоне водоема, осуществлять массовую вырубку здесь запрещено.

Частично реконструкцию линии проводили в 2007 году, тогда заменили часть опор и провода, а также повысили класс напряжения трансформаторных подстанций. На эти цели было направлено 58 млн рублей. В последнее время электропотребление в населенных пунктах существенно выросло. В инвестиционной программе на ближайшие три года запланирована реконструкция линии с заменой провода на изолированный, а также вырубка угрожающих деревьев. Все работы планируется завершить к 2021 году. Кроме того, в 2019-м энергетики планируют установить дополнительный резервный источник мощностью 400 кВт в населенный пункт Том.