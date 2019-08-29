Семья экс-начальника живет в постоянном страхе оказаться на улице

Бывший пожарный Дмитрий Зубков много лет пытается противостоять неприятностям, связанным с изменениями в жилищном законодательстве. Сначала он работал в системе МВД, потом пожарные были переданы в МЧС, а за это время поменялись многие нормы и правила.



18 лет назад Дмитрий Зубков получил квартиру в здании так называемого пожарного депо, что находится на сыктывкарской улице Промышленной. Здание можно назвать комбинированным: первый этаж был предназначен для служебных помещений, а на втором и третьем построили квартиры. Одну из них получил начальник пожарного караула Зубков.

В те времена было принято верить начальству. На просьбы о получении ордера ему сказали: «Отслужишь, потом дадим». Увы, сработал старый принцип: без бумажки ты — букашка.

Пришли иные времена

К моменту выхода Зубкова на пенсию его семья насчитывала пять человек, но когда он решил приватизировать квартиру, оказалось, что по документам все живущие на втором и третьем этажах находятся в так называемом нежилом помещении. Дмитрий обратился в суд с иском о признании помещения жилым и разрешении на приватизацию. Он был уверен, что имеет на это право, поскольку платит за жилье и коммунальные услуги, много лет здесь проживает, а в техническом паспорте указано, что помещение является жилым.

Однако суд, указав на то, что за прошедшие годы произведено несколько операций с недвижимостью со стороны госорганов, установил, что помещение является нежилым, а потому в иске отказал.

Зубков пошел по другому пути: сотрудникам МВД и МЧС государство обязано помочь получить жилье. Однако и тут его ждала неудача: жилое помещение предоставляется по договору социального найма малоимущим гражданам, «признанным в установленном порядке нуждающимися в жилье». А у него квартира имеется!

Не бомжи и не граждане

В результате получилось так, что семья Зубковых оказалась в роли бомжей — без прописки и практически без гражданских прав. Хождения по инстанциям ни к чему ни приводили, лишь обращение к депутату Госдумы И. Медведеву дало результат: Дмитрий Зубков и его 13-летняя дочь обрели прописку и теперь могут рассчитывать хотя бы на то, что смогут пользоваться поликлиникой как все граждане страны. А вот супруга и младший сын по-прежнему живут на птичьих правах.

Зубков обращался к руководству МЧС самого высокого уровня, однако там сослались на отсутствие документов: при переходе пожарных подразделений и реорганизации структур они где-то затерялись в архивах.

Бывший начальник караула попытался встать в очередь на получение жилья в администрации города, но поскольку он имеет прописку и по нормам его семья в улучшении условий не нуждается, заявление от него не принимают.

Сейчас Зубков работает вахтовым методом, а руководство ФГУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми» пока не делает попыток выселения семьи бывшего пожарного из занимаемой квартиры. Но это — пока. Может измениться настроение у начальства или просто появятся очередные изменения законов – и Зубкова вышвырнут на улицу.

В здании депо находятся еще несколько семей бывших пожарных. И они тоже боятся, что в любой момент могут лишиться крыши над головой.

Анатолий ПОЛЬКИН.