Мы живем так, будто вечные. В расслабленном состоянии, без опаски, не думая о «старушке с косой». Зато она всегда начеку. Ходит за нами по пятам, ожидая, что, схватившись за сердце, мы вдруг споткнемся и упадем. Это она подкидывает под ноги арбузные корки, бросает на голову сосульки, дежурит в больничной палате и на светофоре под красный свет. В общем, ловит любую возможность отправить нас к праотцам.

Но и на эту «старуху» бывает проруха. От нее можно отбиться даже на самой границе жизни и смерти. Отползти от края, выскочить из небытия. Одну из таких удивительных историй поведал «Трибуне» 74-летний сыктывкарец Петр Щебенев.

Однажды в больнице «мотор» отказал

– В мае 2021 года я заболел коронавирусом и попал в Республиканскую больницу, – вспоминает Петр Яковлевич. – Самочувствие было ужасное, мучила бессонница. Ночью вышел в коридор, сделал несколько шагов – и тут в глазах потемнело, я зашатался, как пьяный, и рухнул на пол. Помню, в голове промелькнуло: все, умираю…

Мысль была верная: он потерял сознание, перестал дышать. Скорее всего, произошла внезапная остановка сердца. При ковиде такое бывает.

О том, что случилось дальше, Петр Щебенев знает только по чужим рассказам.

Зато точно известно, чего не случилось. В ту ночь на полу не нашли бездыханное тело. А если б нашли, то не удивились: в разгар пандемии в больнице умирало по несколько человек в сутки.

Но пенсионеру повезло. Во-первых, он упал аккурат под дверью женской палаты. Во-вторых, в «дамской» палате оказалась пациентка (тоже с ковидом), которая не спала. Услышав неясный шум, она выскочила в коридор. Повезло еще и в-третьих – но об этом чуть позже…

– Эта женщина вытащила меня буквально с того света. Не теряя ни секунды, она провела реанимацию: вновь запустила мое сердце, восстановила дыхание.

Когда спустя какое-то время сбежались медсестры и врачи, пенсионер уже подавал надежды. То бишь, признаки жизни. Медики оказали ему дальнейшую помощь.

Согласитесь, это редко случается: больная спасла больного. Увы, он не смог ее отблагодарить. Вскоре Петра Яковлевича перевели в Республиканский госпиталь ветеранов – на долечивание. Пожилой мужчина знал лишь фамилию спасительницы, а больше ничего – ни адреса, ни места работы…

Прошло почти четыре года. В марте 2025-го Петр Щебенев повстречался со своим родственником из Печоры Владимиром Коюшевым. Тот приезжал в Сыктывкар для обследования в кардиоцентре, где ранее ему сделали операцию на сердце. Владимир Николаевич рассказал, что его лечащим врачом была кардиолог Альвина Кузнецова. «Неужели та самая?» – подумал Щебенев и помчался в кардиоцентр.

– Представляете, какая это была встреча? – продолжает пенсионер. – Спустя несколько лет я увидел человека, подарившего мне вторую жизнь!

Не проходите мимо!

40-летняя Альвина Леонидовна Кузнецова работает в четвертом отделении Республиканского кардиоцентра. За 17 лет своей врачебной практики она помогла многим сердечникам. Но случай в Республиканской больнице все-таки был особенный. Ведь врач оказалась там в качестве пациентки.

– Муж потом шутил: мол, ты, Альвина, даже болеть нормально не можешь – везде находишь себе работу, – вспоминает опытный кардиолог.

Она рассказала «Трибуне», что у больных ковидом нередко происходит нарушение ритма сердца, вплоть до его остановки. В таких случаях необходима сердечно-легочная реанимация. Причем – экстренная, счет идет на секунды.

– Мне эти секунды в тот момент казались вечностью. У Петра Яковлевича действительно остановилось сердце, но, к счастью, «мотор» удалось завести.

– Вы сделали ему непрямой массаж сердца. Не каждый это умеет. Но если бы рядом оказался не врач, а простой обыватель – смог бы он помочь?

– Сложного в этом ничего нет. Тут главное – не растеряться.

– Но я слышал такую рекомендацию: если человек внезапно упал на улице, то до приезда «скорой» лучше его не трогать.

– Это в тех случаях, когда пострадавший получил тяжелую травму, ранение. А если обморок, потеря сознания, при этом пульс не прощупывается и остановилось дыхание, человека нужно перевернуть на спину, расстегнуть одежду и оказать первую помощь. Не всякий рискнет сделать постороннему искусственное дыхание, но массаж сердца – обязательно.

– На Западе в общественных местах установлены дефибрилляторы, которыми могут воспользоваться прохожие. А у нас, пока медики приедут, зеваки будут просто разглядывать пострадавшего. Или вообще пройдут мимо.

– В 2020 году именно так я потеряла своего брата. Ему стало плохо прямо на улице. Он сначала присел на корточки, а потом упал. Прохожие это видели, но не подошли к нему. Возможно, боялись заразиться – тогда как раз началась пандемия. «Скорую», правда, вызвали, но когда она прибыла, брат уже скончался. А ведь он молодой был, сорок лет всего. Это произошло в людном месте, на глазах многих свидетелей. Однако никто из них не попытался его спасти.

– Если человек находится далеко от дома, в лесу или на даче и у него сердце «прихватило» – как быть? Что можно посоветовать пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

– Сейчас как раз начался дачный сезон. После зимы пенсионеры соскучились по своим огородам и, что называется, дорвались: готовы работать от рассвета и до заката. Но так нельзя! Физическую нагрузку следует дозировать. Кроме того, если вы отправляетесь на дачу или в лес, по грибы-ягоды, кто-то обязательно должен быть рядом – родственники, друзья, знакомые. Людям с ИБС (ишемической болезнью сердца) вообще нельзя уходить далеко без сопровождающих. Как минимум, предупредите родственников, где вы находитесь, будьте с ними на связи, не забывайте брать с собой телефон. И всегда держите в кармане нитроглицерин и другие препараты, назначенные врачом.

Главный орган

Сегодняшние больницы, как и все госучреждения, завалены отчетностью. У меня, по личному опыту, сложилась такая картинка: люди в белых халатах постоянно заполняют какие-то бумаги. Врачи пишут много и неразборчиво. Они бы гораздо лучше оформляли документацию, но им мешают назойливые пациенты. Родственники больных тоже требуют внимания, норовя поймать доктора в коридоре. А у того рабочий день до 15.00. И больных он видит только по утрам, на обходе.

Однако Альвина Леонидовна со мной категорически не согласна:

– Действительно, документация отнимает немало времени. Но в центре внимания все-таки – пациенты, их боль, тревоги, страдания. Разве уйдешь домой, когда на «скорой» только что привезли тяжелобольного? В любой момент медсестра может сообщить, что больному плохо – и тогда мчишься обратно в больницу, сидишь с ним до ночи. И это не считая обычных дежурств по графику. У нас профессия не из легких. Тут нужна полная самоотдача… Вот недавно мой сын, ему 14 лет, спрашивает: «Может, мне после школы на доктора выучиться?» Мы с мужем (он тоже врач) в принципе не против династии. Но я сказала: «Матвей, хорошо подумай. Медицина – дело благородное, но очень непростое, не каждый справится».

– А как сами выбрали этот путь?

– Когда мне было 10 лет, тяжело заболела моя мама, у нее случился инсульт. И мне так хотелось ей помочь, вылечить! Вот тогда, в детстве, и возникла эта мечта – стать врачом.

– Но почему именно кардиологом?

– Я долго колебалась между неврологией и кардиологией. Но после окончания медицинской академии выбрала «кардио». Все-таки сердце – наш главный орган. Без других так или иначе можно обойтись, а если «мотор» встанет, то все, конец. После дополнительного обучения я уже много лет работаю в кардиодиспансере, в четвертом отделении. У нас очень интересное отделение, лечим больных с тромбозами, тромбоэмболией, сердечной недостаточностью и так далее.

– Вы находите это интересным?

– Конечно. Ведь болезни, особенно сложные, протекают по-разному, не бывает одинаковых пациентов – к каждому нужен особый подход. Надо постоянно учиться, читать, быть в курсе современных достижений кардиологии, которая стремительно развивается. Мы все время поддерживаем связь с питерскими коллегами из медицинского центра Алмазова, консультируемся с ними.

Будем продлевать?

– Мы начали с того, что пенсионер Щебенев четыре года вас разыскивал, чтобы сказать «спасибо». Наверное, вы уже привыкли, что пациенты вас горячо благодарят. От радости, что вылечились.

– Мы не вылечиваем полностью, если болезнь хроническая. Наша задача – приостановить ее до следующего обострения, то есть продлить человеку жизнь. К сожалению, не все пациенты это понимают. И потом возвращаются к прежнему образу жизни. Поэтому при выписке, дав врачебные рекомендации, я обычно говорю: не надо цветов и конфет, лучше дайте мне слово, что измените свою жизнь! Откажитесь от курения, алкоголя и других вредных привычек – только в этом случае вы не попадете снова в больницу или того хуже – на кладбище.

– Есть мрачная шутка: если вас не обследует кардиолог, это сделает патологоанатом. Как избежать сердечной катастрофы в пожилом возрасте?

– Ничего нового не скажу: здоровое питание, табу на спиртное и сигареты. Ожирение, лишний вес – тоже дополнительная нагрузка на сердце. И, конечно, необходимо движение. Занимайтесь, например, скандинавской ходьбой, крутите педали велосипеда, плавайте в бассейне. Если вам трудно передвигаться, то старайтесь ходить хотя бы по квартире. Пусть через силу, но надо двигаться. Причем не стоит зацикливаться на болезни – постоянные тревога и страх тоже убивают сердце. Очень важно найти себе занятия, которые дают положительные эмоции.

И эти рекомендации для «сердечников» касаются не только пенсионеров. За последние годы, особенно после ковида, в нашем кардиоцентре стало больше тяжелых больных. И гораздо чаще к нам привозят на «скорой» людей совсем еще молодых.

– Я так понимаю, что госпитализация в ваш кардиоцентр – это всегда тревожный звонок?

– Да. И, к сожалению, иногда – последний. Наши врачи и медсестры делают все, чтобы помочь больному – лечат, дают ему шанс на продление жизни. Но потом, после выписки, уже от самого пациента зависит, как он этим шансом воспользуется.

Постскриптум ______________________________________________________

ПРОСТЫЕ ДВИЖЕНИЯ

могут оживить бездыханное тело

1. Если пострадавший не дышит, пульс не прощупывается, надо перевернуть его на спину, на жесткую поверхность, расстегнуть одежду, чтобы освободить область сердца.

2. Реаниматор встает на колени сбоку от пострадавшего. Кладет в центре его грудной клетки одну ладонь, поверх нее другую, сомкнув пальцы в замок. Руки должны быть выпрямлены в локтях.

3. Энергично надавливать на грудину с частотой 100-120 нажатий в минуту, то есть два нажатия в секунду.

4. Если пострадавший не начал самостоятельно дышать, не прекращайте массаж вплоть до приезда «скорой». Сердечно-легочная реанимация может продолжаться 30 минут. Но первые минуты – решающие. Если этого не сделать, уже через 4 минуты начнут отмирать клетки мозга.

Владимир СУМАРОКОВ.